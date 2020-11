Amazfit GTS w obłędnej promocji. Elegancki i tani smartwatch

Tak tanio jeszcze nie było.

Amazfit GTS - nowoczesny i wygodny

Użytkownicy regularne odwiedzający nasz serwis z pewnością wiedzą już, że od wczoraj na AliExpress trwa wyprzedaż z okazji Black Friday . Wiele produktów można kupić w naprawdę atrakcyjnych cenach i to bez żadnej ściemy.Korzystając z kodów promocyjnych możecie aktualnie kupić zegarek Amazfit GTS w rekordowo niskiej cenie - za jedyne 350 zł. Szczegóły znajdziecie poniżej. Mało tego, oficjalny sklep Amazfit realizuje szybką, 3-dniową dostawę bezpośrednio z polskiego magazynu.Lekki i kompaktowy zegarek przypominający Apple Watch, który znalazł zastosowanie wśród miłośników aktywności fizycznej. Wyraźny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.65 cala i rozdzielczości 348 × 442 pikseli zapewnia bardzo wysokie nasycenie kolorów. Chroni go zakrzywione szkło 2.5D, które otoczone jest metalowym korpusem.Zegarek oferuje 12 trybów ćwiczeń. To świetne narzędzie szczególnie dla miłośników pływania.Smartwatch wyróżnia się wodoodpornością do 5 ATM i bez trudu rozpozna pozycję w wodzie w celu dokładnej analizy treningu. Specjalny czujnik Huami BioGacker PPG może przez 24 godziny monitorować tętno. Wytrzymała bateria wystarcza nawet na 14 dni pracy.(ok. 336 zł) - odbierz kupon Select -6$, a w koszyku podaj kod:Zegarek dostępny jest w wielu kolorach. Pozostałe promocje znajdziecie na stronie sklepu Amazfit na AliExpress Źródło: AliExpress