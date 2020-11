MSI Cubi 5 10M to wszechstronny komputer w rozmiarze mini

Dla studenta, do biura i do sklepu.



Kiedyś utarło się przekonanie, że jedynym sensownym komputerem dla studenta lub ucznia jest laptop. Od jakiegoś już czasu nie jest ono aktualne, a to za sprawą urządzeń pozostających zupełnie niesłusznie w cieniu dysponujących wysoką mocą obliczeniową pełnowymiarowych PC-tów i ultraprzenośnych notebooków. Mowa o coraz to wydajniejszych minikomputerach, które mogą stanowić znacznie wygodniejsze narzędzie do pracy i zabawy od laptopów.





MSI Cubi N 8GL oraz MSI Cubi 5 10M.



Mały może więcej, niż myślisz

Ceny minikomputerów MSI zaczynają się od zaledwie 499 złotych (!) w przypadku modelu MSI Cubi N 8GL oraz 1399 złotych w przypadku modelu MSI Cubi 5 10M, na którym to dziś chciałbym skupić Waszą uwagę. Spodziewacie się zapewne, że konfiguracja takiego komputera pozostawia sporo do życzenia? Otóż nie, a o wyborze niektórych podzespołów może zdecydować sam użytkownik.







Komputery MSI Cubi 5 10M wyposażone są w najnowsze procesory Intel 10. generacji (z rodziny Comet Lake-U). We wnętrzu konstrukcji o wymiarach 124 x 124 x 53.7 mm i imponująco niskiej masie 550 gramów znaleźć można układy Intel Core i7-10510U, Intel Core i5-10210U i Intel Core i3-10110U.



Nawet najtańszy z nich oferuje wydajność w zupełności wystarczającą do zastosowań multimedialnych, mniej wymagających gier i... nie tylko. Każdy z minikomputerów jest chłodzony aktywnie, w przeciwieństwie do chłodzonych pasywnie mniej wydajnych modeli MSI Cubi N 8GL. Głośność komputera MSI pod obciążeniem to zaledwie 23,6 dB.



Po sparowaniu z odpowiednim monitorem, myszką i klawiaturą tworzą stworzyć można zaskakująco ciekawy i... tani zestaw. Wszechstronność mini PC jest zdumiewająca, o czym dowiecie się za chwilę. Tak moi drodzy, komputery w tym rozmiarze stały się jeszcze mniejsze i przystępniejsze cenowo, a najlepszym na to dowodem są minikomputeryorazCeny minikomputerów MSI zaczynają się od zaledwie 499 złotych (!) w przypadku modelu MSI Cubi N 8GL oraz 1399 złotych w przypadku modelu MSI Cubi 5 10M, na którym to dziś chciałbym skupić Waszą uwagę. Spodziewacie się zapewne, że konfiguracja takiego komputera pozostawia sporo do życzenia? Otóż nie, a o wyborze niektórych podzespołów może zdecydować sam użytkownik.Komputery MSI Cubi 5 10M wyposażone są w najnowsze procesory Intel 10. generacji (z rodziny Comet Lake-U). We wnętrzu konstrukcji o wymiarach 124 x 124 x 53.7 mm i imponująco niskiej masie 550 gramów znaleźć można układy Intel Core i7-10510U, Intel Core i5-10210U i Intel Core i3-10110U.Nawet najtańszy z nich oferuje wydajność w zupełności wystarczającą do zastosowań multimedialnych, mniej wymagających gier i... nie tylko. Każdy z minikomputerów jest chłodzony aktywnie, w przeciwieństwie do chłodzonych pasywnie mniej wydajnych modeli MSI Cubi N 8GL. Głośność komputera MSI pod obciążeniem to zaledwie 23,6 dB.



Dla studenta, do biura, do sklepu...

Zgodne ze standardem VESA obudowy pozwalają na zawieszenie ich na ścianie lub zamocowanie pod biurkiem. Dzięki temu komputery świetnie wpasują się nie tylko do nowoczesnego mieszkania w roli podstawowego desktopa multimedialnego lub HTPC, ale sprawdzą też w zastosowaniach biurowym lub komercyjnym, na przykład w sklepach. Komputery mini PC spisują się rewelacyjnie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca ma kolosalne znaczenie. Niewielkie biurko w akademiku? Postaw na nim monitor, klawiaturę i mysz, a obudowę komputera zawieś z tyłu monitora.







Atrakcyjne ceny komputerów MSI wynikają po części z tego, że w przypadku najtańszych konfiguracji to użytkownik decyduje ile pamięci RAM w nich umieści (maksymalnie 64 GB) oraz na jaki dysk postawi. Wszystko to jest szalenie proste za sprawą łatwego dostępu do poszczególnych komponentów. Nie zależy Ci na superszybkich transferach? Włóż do MSI Cubi 5 10M dysk HDD na tacce 2,5 cala.



Zgodne ze standardem VESA obudowy pozwalają na zawieszenie ich na ścianie lub zamocowanie pod biurkiem. Dzięki temu komputery świetnie wpasują się nie tylko do nowoczesnego mieszkania w roli podstawowego desktopa multimedialnego lub HTPC, ale sprawdzą też w zastosowaniach biurowym lub komercyjnym, na przykład w sklepach. Komputery mini PC spisują się rewelacyjnie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca ma kolosalne znaczenie. Niewielkie biurko w akademiku? Postaw na nim monitor, klawiaturę i mysz, a obudowę komputera zawieś z tyłu monitora.Atrakcyjne ceny komputerów MSI wynikają po części z tego, że w przypadku najtańszych konfiguracji to użytkownik decyduje ile pamięci RAM w nich umieści (maksymalnie 64 GB) oraz na jaki dysk postawi. Wszystko to jest szalenie proste za sprawą łatwego dostępu do poszczególnych komponentów. Nie zależy Ci na superszybkich transferach? Włóż do MSI Cubi 5 10M dysk HDD na tacce 2,5 cala.









Zwykło się uważać, że komputery stacjonarne cechują się wyższym poborem mocy od laptopów, co przekłada się na wyższe rachunki za prąd. Nie w przypadku MSI Cubi 5 10M. Zasilacz 65 W dostarcza mocy niezbędnej, aby zapewnić wysoką wydajność sprzętu, a jednocześnie czyni go energooszczędnym.



Podłączysz pod niego to, co chcesz

Mimo kompaktowych rozmiarów pod MSI Cubi 5 10M da się podłączyć naprawdę wiele różnych urządzeń. Trudno uwierzyć, że producent w tak niewielkim sprzęcie upchnął tak pokaźny zestaw portów. Do dyspozycji użytkowników oddano aż trzy porty USB 3.2, dwa porty USB 2.0, jeden port USB-C 3.1, wyjścia DisplayPort 1.2 i HDMI 1.4, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe/liniowe oraz rzecz jasna złącze Ethernetowe. Na dokładkę, niektóre konfiguracje MSI Cubi 5 10M oferują łączność w Wi-Fi w najnowszym standardzie 802.11ax (WiFi 6) oraz Bluetooth 5.0. Próżno tu szukać jakichkolwiek braków.



Pożądasz najwyższej wydajności? Wykorzystaj złącze M.2 i ciesz się błyskawicznym uruchamianiem systemu, wczytywaniem aplikacji oraz gier. Podobnie wygląda sytuacja z pamięcią RAM DDR4 2666 MHz, która jest obecnie tania w zakupie. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakupić nieco droższą, gotową do użytku konfigurację.Zwykło się uważać, że komputery stacjonarne cechują się wyższym poborem mocy od laptopów, co przekłada się na wyższe rachunki za prąd. Nie w przypadku MSI Cubi 5 10M. Zasilacz 65 W dostarcza mocy niezbędnej, aby zapewnić wysoką wydajność sprzętu, a jednocześnie czyni go energooszczędnym.Mimo kompaktowych rozmiarów pod MSI Cubi 5 10M da się podłączyć naprawdę wiele różnych urządzeń. Trudno uwierzyć, że producent w tak niewielkim sprzęcie upchnął tak pokaźny zestaw portów. Do dyspozycji użytkowników oddano aż trzy porty USB 3.2, dwa porty USB 2.0, jeden port USB-C 3.1, wyjścia DisplayPort 1.2 i HDMI 1.4, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe/liniowe oraz rzecz jasna złącze Ethernetowe. Na dokładkę, niektóre konfiguracje MSI Cubi 5 10M oferują łączność w Wi-Fi w najnowszym standardzie 802.11ax (WiFi 6) oraz Bluetooth 5.0. Próżno tu szukać jakichkolwiek braków.





Szeroki wachlarz złącz nie powinien jednak nikogo dziwić. Zaletą korzystania z tego rodzaju sprzętu ma być w końcu m.in. wygoda większa od tej, jaką oferuje laptop. W trakcie mojej codziennej pracy cenię sobie komfort korzystania z wygodnej klawiatury oraz myszki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pod mini PC od MSI podłączyć klawiaturę mechaniczną, ulubionego gryzonia i korzystać z niego wygodniej, niż z dowolnego notebooka.



Szeroki wachlarz złącz nie powinien jednak nikogo dziwić. Zaletą korzystania z tego rodzaju sprzętu ma być w końcu m.in. wygoda większa od tej, jaką oferuje laptop. W trakcie mojej codziennej pracy cenię sobie komfort korzystania z wygodnej klawiatury oraz myszki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pod mini PC od MSI podłączyć klawiaturę mechaniczną, ulubionego gryzonia i korzystać z niego wygodniej, niż z dowolnego notebooka.