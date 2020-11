Black Friday na AliExpress - najlepsze kupony i okazje

Przewodnik dla kupujących.



Dziś rano na AliExpress ruszyła wyprzedaż z okazji Black Friday. Oznacza to, że fani tanich zakupów będą mogli polować na najlepsze okazje aż do najbliższego piątku.



Jak wyłapać najlepsze okazje? Przede wszystkim kupuj z głową. Wybieraj przedmioty, które naprawdę mogą się przydać. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję zakupów na AliExpress oraz sposoby na użycie kodów.



Zaoszczędzisz z kuponami

Jeżeli już znalazłeś upatrzony przedmioty, zacznij od odebrania kuponów stoiska oraz kuponów Select. Wyświetlają się one zawsze pod nazwą produktu.







Kliknij "Zdobądź kupony", a następnie Odbierz



Jak widać na powyższym obrazku, odbierając kupon można zaoszczędzić do 23,43 zł przy zamówieniach powyżej 253,76 zł. Oczywiście to nie koniec. W tym miejscu często widoczny jest więcej niż jeden kupon - warto odebrać je wszystkie.



Po odebraniu kuponów dodaj produkt do koszyka klikając "Kup teraz". Na karcie podsumowanie zamówienia widoczne będzie pole "Kod promocyjny" i tam możesz wpisać kolejny kod obniżający finalną cenę produktu.



Wpisz kod promocyjny



Skąd wziąć kod promocyjny? W dalszej części artykułu znajdziesz najlepsze kody z tegorocznej wyprzedaży.



AliExpress - kupony na Black Friday (kody promocyjne)

Przejdźmy zatem do najważniejszej części, a mianowicie kodów promocyjnych. AliExpress udostępnia specjalne kody, którymi dodatkowo obniżymy cenę produktu. Zniżka zależy od wartości zamówienia - przykładowo kod 2/15$ oznacza, że otrzymasz 2 dolary zniżki przy zamówieniu za minimum 15$.



Aby wykorzystać zniżkę,



MEGACZARNY -2$/15$

AECZARNY3 -3$/30$

ALIOKAZJE3 -3$/30$

MEGASALE2311 -5 $ /40 $

ALIPROMO8 -3$/30$

ALIPROMO5 -5$/40$

AEBLIX3 -3$/30$

RABATY -4$/35$

DOKONANE5 -5$/40$

MADE5 -5$/40$

INPOST5 -5$/50$

ALIEXPRESSBF7 -7$/50$

GOODIECZARNY7 – 7$ / 50$

DOKONANE8 -8$/80$

FRIDAY8 -8$/80$

AECZARNY10 -8$/80$

2020FRIDAY -8$/80$

MADE8 -8$/80$

SZYBKA8 -8$/80$

ALIEXPRESSBF9 -9$/90$

GOODIECZARNY9 – 9$ / 90$

ALIOFERTA2311 -10$/90$

DUZAZNIZKA11 -11$/100$

ALIEXPRESSBF12 -12$/110$

GOODIECZARNY12 – 12$ / 110$

FEST2311 -20$/180$ - 11.11% (na produkty z szybką dostawą z UE)

SZYBKA2311 -8$/60$ - 13.33% (na produkty z szybką dostawą z EU)

DOSTAWA2311 -15$/120$ - 12.5% (na produkty z szybką dostawą z UE)



Warto również zauważyć, że część oferty w tym artykule ma jako opcję wysyłkę z magazynów w Polsce, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę.