Samsung skończy ze smartfonami Galaxy Note. Co klienci dostaną w zamian?

fot. Zana Latif - Unsplash

Jakiś czas temu pisaliśmy dla Was o tym, iż Samsung zastanawia się obecnie nad. Wygląda na to, że tego typu decyzja stała się faktem. Jedno z południowokoreańskich źródeł potwierdziło, iż Samsung nie planuje wydawać nowego sprzętu z serii Note w 2021 roku. Zamiast tego mamy zobaczyć innego flagowca – i jak przystało na ewoluujący rynek smartfonów, będzie on oczywiście stosownie droższy.Według raportu pochodzącego z południowokoreańskiego medium Aju News, Samsung Electronics miał potwierdzić, że. Czego możemy spodziewać się zamiast tego? A no, kolejnego, składanego smartfona z dołączonym rysikiem, który miałby w tym przypadku zastąpić lubianą przez klientów, biznesową serię Note.Na ten moment Samsung ma pracować nad tym, aby wszystkie wyświetlacze, które trafią do nowego, składanego Galaxy Z Fold 3 spełniały regulacje oraz normy związane z obrazem i interakcją samego panelu na dotyk. W Galaxy Z Fold 3 znajdziemy takżę specjalne miejsce na rysik S-Pen, który również ma doczekać się odświeżenia. Jeśli przecieki się potwierdzą, toNajwiększym problemem Samsunga pozostaje sam. Mocniejsze przyciskanie akcesorium przez użytkowników może spowodować szybsze zużywanie się powłoki naniesionej bezpośrednio na ekran. Nie wiadomo, jak Samsung rozwiąże ten problem.Galaxy Z Fold 3 zastępujący serię Note będzie debiutował także z. W ten sposób sprzęt ma oferować „pełnoekranowe wrażenia”.Więcej informacji na temat jego specyfikacji i ceny poznamy zapewne wraz z czasem.Źródło: GizmoChina / fot. Zana Latif - Unsplash