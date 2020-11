Snapdragon 870 będzie szybki. Ma zadebiutować w smartfonie OPPO

Co zaoferuje?





Snapdragon 870 ma mieć jeszcze szybszy zegar

Snapdragon 870 będzie bazował na modelu 865. / Foto: Qualcomm

Snapdragon 870 będzie miał jeszcze szybszego brata





Snapdragon 865 to bardzo szybka jednostka wyprodukowana w siedmiu nanometrach, która napędzała lwią część flagowych smartfonów ubiegłego roku. widzieliśmy ją między innymi w OnePlusie 8 (Pro), Xiaomi Mi 10 (Pro), Sony Xperii 1 II czy Samsungach serii Galaxy S20.Qualcomm zbudował Snapdragona 865 z trzech rdzeni o taktowaniu 2,4 GHz i 4 rdzeni o taktowaniu 1,8 GHz. Wisienką na torcie jest jeden potężny rdzeń o taktowaniu 2,84 GHz.Wygląda na to, że procesor będzie zmodyfikowaną wersją istniejącego Snapdragona 865. Producent zdecyduje się przede wszystkim na podniesieniu zegara najmocniejszego rdzenia do 3,2 GHz. Nie jest to jednak jedyna zmiana – Snapdragon 870 prawdopodobnie otrzyma też znacznie podkręcony procesor graficzny Adreno 650 z 600 MHz do 905 Mhz. Proces litograficzny pozostanie niezmieniony – jednostka ma być produkowana w siedmiu nanometrach.Według źródła Snapdragon 870 trafi w pierwszej kolejności do smartfona OPPO, jednak nie jest jeszcze wiadomo, jaki będzie to model. Istnieją jednak plotki, że pojawi się on na rynku w pierwszym kwartale 2021 roku po premierze Reno5, która ma odbyć się w grudniu. Możliwe, że będzie to OPPO Find X3.Snapdragon 875 ma być procesoem napędzającym nadchodzące flagowce, nie tylko firmy OPPO. sporo zmianą ma być przerzucanie się z procesu 7 nanometrów na 5 nanometrów. Poskutkuje to nie tylko większą wydajnością, ale także relatywnie mniejszym wydzielanie ciepła oraz poborem energii.Podobnie jak poprzednia generacja, Snapdragon 875 ma zostać wyposażony w jeden mocny rdzeń o taktowaniu 2,84 GHz i architekturę 1+2+3. Nieznana jest specyfikacja pozostałych podzespołów, ale jest pewne, że procesor otrzyma zintegrowany modem 5G, prawdopodobnie Snapdragona X60.