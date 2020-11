Opaska Huawei Band 4 Pro w świetnej promocji. Zapomnisz o Xiaomi

Lekki gadżet z GPS.

Huawei Band 4 Pro - idealny sprzęt dla aktywnych

Huawei Band 4 Pro w promocji

Już 23 listopada rozpocznie się kolejna wyprzedaż na AliExpress. W trakcie Black Friday będziecie mogli kupić mnóstwo ciekawych gadżetów. Wśród przecenionych produktów nie mogło rzecz jasna zabraknąć urządzeń marki23 listopada na AliExpress w niższych cenach nabędziecie smartfony, smartwache, słuchawki, tablet i opaskę sportową marki Huawei. Bardzo ciekawie zapowiada się chyba promocja na opaskę Huawei Band 4 Pro.wszystkie podane ceny będą aktywne. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Pamiętajcie też, że 23 listopada mogą pojawić się dodatkowe kody zniżkowe, a finalna cena produktów może być jeszcze niższa.Huawei Band 4 Pro wyposażony jest w dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 0,95 cala i rozdzielczości 240 x 120 pikseli. Wyraziste kolory i duży kontrast dodatkowo poprawiają widoczność i czytelność. Pomimo sporego wyświetlacza, opaska waży zaledwie 25 gramów. Ekran umieszczony jest na silikonowym pasku, który dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i różowym.Opaska Huawei to urządzenie opracowane z myślą o osobach aktywnych, dzięki dedykowanym trybom sportowym: biegi, jazda na rowerze, spacer, trening dowolny, orbitrek, pływanie itp. Nie zabrakło też systemu monitorowania Huawei TruSeen 3.5, wspomaganego przez AI - opaska monitoruje tętno w czasie rzeczywistym i sygnalizuje wibracjami, gdy puls zaczyna rosnąć i zbyt długo pozostaje wysoki. Natomiast TruSleep 2.0 pozwala kontrolować tętno w trakcie snu w celu rozpoznania 4 faz: sen głęboki, sen płytki, REM oraz wybudzenie. Według producenta, urządzenie jest również w stanie zidentyfikować najczęstsze problemy ze snem i dostarcza użytkownikowi informacji o możliwych sposobach poprawy jego jakości.Opaska otrzymała też nową funkcję pomiaru saturacji krwi, czyli nasycenia krwi tlenem. Jest to jeden z ważniejszych pomiarów wydajności organizmu i pozwala kontrolować poziom zmęczenia, a dzięki temu zoptymalizować trening.Wbudowanypozwala na bieżąco określać lokalizację, na przykład podczas jazdy na rowerze czy biegania, w tym przebyty dystans i szczegółową trasę. Huawei Band 4 Pro pełni również funkcję osobistego asystenta – przypomina o aktywnościach, połączeniach, wiadomościach SMS, powiadomieniach, a także pozwala znaleźć smartfon dzięki funkcji Znajdź telefon.Od 23 listopada na AliExpress będziecie mogli kupić opaskę Huawei Band 4 Pro za 40,68$ czyli około 155 zł . Aby uzyskać cenę, dodaj produkt do koszyka, a podczas finalizacji zamówienia podaj kod zniżkowy:Co ważne, produkt objęty jest 3-dniową dostawą z polskiego magazynu więc realizacja zamówienia powinna pójść sprawnie i bez dodatkowych kosztów.