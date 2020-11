Xiaomi Mi Band 5 za 85 zł. W tej cenie nie znajdziesz lepszej opaski sportowej

Mi Band 5 z AliExpress za 85 zł. Jak kupić?

Mamy dobre wieści dla osób szukających niedrogiego, ale przydatnego gadżetu na prezent. Doskonale ocenianą opaskę sportową Xiaomi Mi Band 5 do pomiaru aktywności fizycznej będzie można kupić w genialnej cenie. Oczywiście kolejny raz mamy do czynienia z promocją na AliExpress, ale bez obaw - przesyłka powinna dojść przed Świętami - w ostatnim czasie skrócono czas dostawy z Chin do ok. 2 tygodni.Mi Band 5 to doskonały gadżet dla osób chcących regularnie śledzić własną aktywność fizyczną. Najnowszy model został wyposażmy w delikatnie większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącze ładowania. Na froncie znajdziemy kolorowy wyświetlacz z ponad 65 motywami. Opaska wspiera 11 trybów sportowych, a nowościami w "piątce" są: maszyna do wiosłowania, skakanka, joga i trening eliptyczny. Na uwagę zasługuje też wodoodporności, śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet i 24-godzinne monitorowanie tętna i snu.Promocja rusza w poniedziałek, 23 listopa o godzinie 9:00 na AliExpress. Aby kupić Xiaomi Mi Band 5 za $22.46 (ok. 85 zł), udaj się na stronę produktu , odbierz kupon Select ($2), wybierz najtańszą wersję CN Special Offer i dodaj produkt do koszyka.