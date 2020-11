Dobry smartfon za 399 zł? realme C11 kupisz teraz w świetnej promocji!

Uniwersalny sprzęt na start.

realme C11 za 399 zł to prawdziwa okazja

Serwisy technologiczne zazwyczaj skupiają się na flagowych urządzeniach i ich funkcjach, tymczasem wiele osób szuka niedrogiego smartfona, który będzie zapewniał dostęp do podstawowych funkcji oferując przyzwoite osiągi i dobrą baterię.Marka realme ruszyła właśnie z promocją na modeli wygląda na to, że to interesująca propozycja dla osób, które szukają uniwersalnego smartfona za godziwe pieniądze. C11 to też fajna propozycja na start. W swojej cenie oferuje więcej niż można by przypuszczać, a biorąc pod uwagę promocję, jest naprawdę OK.Tylko dziś - 27 listopada - realme C11 będzie dostępny w oficjalnym sklepie realme na Allegro za 399 zł , a oznacza to 20% zniżki do regularnej ceny 499 zł. Oczywiście sprzedaż jest limitowana więc warto się spieszyć zanim pula urządzeń w promocji zostanie wyprzedana.Trudno uwierzyć, że w taki niskiej cenie dostępny jest smartfon oferujący praktycznie wszystko co niezbędne. Zacznijmy od wydajności. Za płynną pracę urządzenia odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G35 (taktowanie do 2.3 GHz) wspomagany przez 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci masowej. Tutaj ważna uwaga - smartfon posiada dodatkowy slot na kartę pamięci MicroSD więc nie trzeba martwić się o brak miejsca na pliki czy aplikacje. Mało tego, dodatkowo otrzymujemy dwa miejsca na kartę SIM, a oznacza to, że nie trzeba rezygnować z karty pamięci jeżeli będziemy chcieli wykorzystać funkcję Dual SIM.