Wreszcie są! Nauszne słuchawki Huawei FreeBuds Studio z ANC dostępne w Polsce

Podczas wczorajszej konferencji online marka Huawei ogłosiła prowadzenie na polski rynek nowych produktów. Wśród nich znajdziemy inteligentne okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II oraz nauszne słuchawkiHuawei FreeBuds Studio dostępne są w dwóch kolorach – czarnym i złotym. Wyróżniają się technologią inteligentnej, która dzięki trzem trybom pozwala utrzymać najwyższy komfort użytkowania niezależnie od zmieniających się dźwięków otoczenia. Słuchawki dają użytkownikowi wrażenia słuchowe na poziomie Hi-Fi z wysoką częstotliwością dźwięku do 48 kHz.Huawei FreeBuds Studio to pierwsze bezprzewodowe słuchawki z podwójną anteną zapewniającą zasięg. Według producenta, nawet w miejscach o silnych zakłóceniach sygnału, na przykład na lotniskach, konstrukcja z podwójną anteną pozwala zidentyfikować i automatycznie przełączyć się na inną antenę z silniejszym sygnałem. Huawei FreeBuds Studio umożliwia także połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, bez konieczności rozłączania słuchawek i ponownego ich łączenia. Urządzenie bez problemu łączy się nie tylko z urządzeniami Huawei, ale również innymi z systemem Android, iOS oraz Windows.Słuchawki wyposażone są w relatywnie duże nauszniki o wymiarach 65 mm x 42 mm, dzięki czemu dopasowują się do każdego kształtu ucha. Nauszniki wykonane są z miękkiej skóry proteinowej, która zapewnia odpowiednią izolację przed dźwiękami z zewnątrz. Opływowy kształt pałąka łączącego nauszniki oraz możliwość rozciągnięcia go do 150 stopni, pozwala dopasować się do każdego kształtu i rozmiaru głowy. Słuchawki wyposażone są również w intuicyjne sterowanie za pomocą gestów – na przykład przeciągnięcie palcem w górę lub w dół po nauszniku zwiększa lub zmniejsza głośność, a dwukrotne dotknięcie słuchawki – wstrzymuje lub wznawia muzykę, a także pozwala odbierać lub kończyć rozmowy.W pełni naładowanie słuchawki pozwalają na odtwarzanie muzyki z użyciem ANC do 20 godzin, a przy wyłączonym ANC – do 24 godzin. Już 10-minutowe doładowanie pozwala na dodatkowe 5 godzin pracy z włączonym ANC lub nawet 8 godzin bez ANC.Według Huawei, FreeBuds Studio zapewniają wysokiej jakości wrażenia dźwiękowe dzięki profesjonalnym komponentom akustycznym pozwalającym na obsługę szerokiego zakresu częstotliwości – od 4 do 48 kHz. Czterowarstwowa 40-milimetrowa membrana polimerowa zapewnia szerszy zakres przenoszenia i wyższą czułość, podczas gdy opracowana przez Huawei technologia bezprzewodowego kodeka audio L2HC pozwala osiągnąć szybkość transmisji dźwięku do 960 kb/s.Innowacyjna dwuwarstwowa struktura izolacji akustycznej „TAT” oraz inteligentne dynamiczne ANC pozwalają na redukcję szumów do 40 dB. Dzięki wbudowanemu czujnikowi IMU oraz systemowi mikrofonów, słuchawki dokładnie wykrywają dźwięk ze świata zewnętrznego i dostosowują się do otoczenia w celu osiągnięcia lepszych efektów redukcji szumów. FreeBuds Studio obsługują tryb „świadomość”, który pozwala użytkownikowi prowadzić rozmowy bez konieczności zdejmowania słuchawek. Co więcej, nowy sześciomikrofonowy system redukcji szumów podczas połączeń pozwala wychwytywać głos kierunkowo i skutecznie skupiać słowa, wycinając szumy z otoczenia.Od 20 do 30 listopada słuchawki Huawei FreeBuds Studio można kupić w ofercie premierowej w rekomendowanej cenie 999 zł i do tego w zestawie z inteligentną opaską sportową Huawei Band 4. W sprzedaży regularnej, która rozpocznie się 1 grudnia, słuchawki będą dostępne w rekomendowanej cenie 1399 zł.Źródło: Huawei