Inteligentne okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II w sprzedaży za 999 zł

Huawei wprowadził właśnie do sprzedaży w Polsce inteligentne okulary Gentle Monster Eyewear II, pierwszy tego typu produkt w polskim portfolio marki. Okulary, stworzone we współpracy z południowokoreańską marką Gentle Monster, wyróżniają się ciekawym designem oraz zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Po sparowaniu ze smartfonem, sterowane gestami na powierzchni zauszników, umożliwiają słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych.Oferta premierowa na okulary potrwa od 20 do 30 listopada i w tym czasie będzie można je kupić w rekomendowanej cenie detalicznej 999 zł. Sprzedaż regularna rozpocznie się 1 grudnia i od tego dnia rekomendowana cena urządzenia będzie wynosić 1399 zł. Okulary dostępne są w wersji przeciwsłonecznej, w kolorze czarnym.Producent informuje, że w nowej generacji Huawei x Gentle Monster Eyewear II zastosowano elastyczne, tytanowe zawiasy o mniejszej – w porównaniu do pierwszej wersji urządzenia – gęstości, dzięki czemu okulary są lżejsze. Zastosowanie tytanowych elementów podniosło też poziom ich wyważenia. W porównaniu do pierwszej wersji urządzenia z 2019 roku (niedostępnej w Polsce), zwiększony został też kąt zakrzywienia zauszników z 12° do 20°.W zausznikach okularów Huawei x Gentle Monster Eyewear II zastosowano nowe głośniki z ultracienką membraną 128 mm² o dużej amplitudzie 0,5 mm, które zapewniają wysoką jakość dźwięku stereo. Kolejną nowością wprowadzoną do głośników okularów jest technologia automatycznego zmniejszania głośność w zależności od otoczenia akustycznego. Dzięki temu rozwiązaniu, a także udoskonalonej konstrukcji głośników, rozchodzenie się dźwięku jest ograniczone nawet o 12 dB, w porównaniu do poprzedniej wersji urządzenia. Możliwość usłyszenia przez postronne osoby prowadzonej przy użyciu okularów rozmowy jest więc ograniczona, nawet w cichym otoczeniu.Okulary obsługują nowe funkcje wykrywania gestów. W celu sparowania ich ze smartfonem, użytkownicy muszą jedynie delikatnie uszczypnąć zausznik okularów po lewej stronie twarzy. Aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór, a także regulować głośność, wystarczy wykonać kilka przeciągnięć po lewym zauszniku, bez potrzeby wyjmowania telefonu. W sytuacji, gdy użytkownik zdjął okulary, muzyka automatycznie się zatrzyma i powróci, jeżeli użytkownik ponownie założy je w ciągu trzech minut.Nowa generacja inteligentnych okularów wyposażona jest w baterię, która pozwala odtwarzać muzykę przez 5 godzin bez przerwy na jednym ładowaniu, a dzięki technologii szybkiego ładowania, okulary są gotowe do użycia w dowolnym miejscu i czasie.Źródło: Huawei