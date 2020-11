Salony x-komu będą pracować na pełnych obrotach

Salony x-komu wracają do gry.

Sieć sklepów x-kom poinformował, że do normalnej pracy wracają sklepy, które nie są w galeriach handlowych. Chodzi o obiekty w. Oczywiście wizyta u nas dalej będzie się wiązała z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk i trzymania dystansu.W 23 salonach, które są w centrach handlowych, będzie można tylko odbierać zakupy zrobione w internecie. Metodade facto oznacza, że praktycznie całe zakupy robimy w internecie. Dotyczy to nie tylko potrzebnego sprzętu, ale także akcesoriów do niego, ubezpieczenia, wszelkich dodatków. Płatności dokonujemy tylko zdalnie, nie będzie można za zakupy zapłacić w salonie w galerii. Na miejscu będzie można tylko odebrać zakupiony towar.Drzwi do salonów x-komu zostaną otwarte w poniedziałek 23 listopada. Możliwość składania na stronie x-kom.pl zamówień z odbiorem osobistym zostanie uruchomiona dwa dni wcześniej.