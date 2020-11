M1 MacBook Air czy MacBook Pro? Co wybrać?

Porównanie MacBook Air M1 i MacBook Pro M1.





Wcześniej w tym miesiącu firma Apple zaprezentowała swoje pierwsze laptopy MacBook wyposażone w autorskie układy M1 . Apple MacBook Pro z procesorem M1 i z pozoru tylko bliźniaczy Apple MacBook Air z procesorem M1 wzbudziły ogromne zainteresowanie. Niektórzy szybko stwierdzili nawet, że tańsza z konstrukcja może skutecznie powalczyć o konsumentów z urządzeniem droższym. Czy faktycznie? Przyjrzymy się obu notebookom bliżej.Najtańszy MacBook Air z czipem Apple M1 to wydatek rzędu 5199 złotych. Najtańszy MacBook Pro z czipem Apple M1 kosztuje z kolei 6699 złotych. Są niemalże identyczne jeśli chodzi o wygląd oraz mają zbliżoną specyfikację. Diabeł jednak tkwi w szczegółach i to MacBook Pro zdaje się pozostawać lepszym wyborem dla wymagających.MacBook Air z nowym czipem M1. | Źródło: ApplePrzede wszystkim, MacBooka Air nie wyposażono w chłodzenie aktywne. Oznacza to, że w trakcie działań wymagających najwyższej mocy obliczeniowej (na przykład renderowanie grafiki, obróbka wideo) we znaki będzie dawał się throttling. Chłodzony aktywnie MacBook Pro M1 nie powinien mieć takiego problemy, a nawet gdy takowy wystąpi, użytkownik go nie odczuje w tym samym stopniu. Potwierdzają to już pierwsze niezależne testy porównawcze obu laptopów.Oba notebooki korzystają z 13,3-calowych ekranów Retina o rozdzielczości 2560x1600 pikseli i proporcjach 16:10. Różnią się od siebie jednym, ale dość znaczącym detalem: jasnością. Ekran MacBooka Pro M1 świeci z jasnością 500 nitów, podczas gdy wyświetlacz MacBooka Air M1 cechuje jasność na poziomie 400 nitów. Jest to różnica, którą da się zauważyć. W intensywnym słońcu to matryca MacBooka Pro będzie czytelniejsza.Kolejny detal to Touch Bar - nieobecny w MacBooku Air i zastosowany w modelu droższym. W przypadku profesjonalistów ten detal może mieć znaczenie i wpływać pozytywnie na optymalizację pracy.MacBook Air M1 nie ma Touch Bara. | Źródło: AppleTouch Bar jest natomiast obecny w droższym modelu MacBook Pro M1. | Źródło: AppleNowy MacBook Air jest odrobinę lżejszy (1,29 kg) od nowego MacBooka Pro (1,4 kg). Nie powinno to jednak dziwić. W droższym z urządzeń znajdziemy baterię o pojemności 58,2 Wh, podczas gdy w mniejszym jedynie 49,9 Wh. Z MacBookiem Air dostarczany jest zasilacz o mocy 30 W - słabszy niż w przypadku modelu Pro (61 W). Mocniejszy zasilacz jest w stanie znacznie szybciej uzupełnić stan baterii.Czas pracy na baterii wypada nieco lepiej w przypadku wariantu Pro, który jest w stanie odtwarzać wideo nieprzerwanie przez 20 godzin. Tańszy model będzie robił to przez maksymalnie 18 godzin.MacBook Air M1 - lżejsza z konstrukcji. | Źródło: AppleMacBook Pro M1 jest nieco cięższy, ale ma zbliżone wymiaru do MacBooka Air M1. | Źródło: AppleApple zachwala także lepsze mikrofony i głośniki w modelu MacBook Pro, jednakże nie podaje na ten temat żadnych szczegółów.Powyższe, krótkie porównanie pokazuje chyba dość dobrze, że model MacBook Pro M1 jest odrobinę lepszym sprzętem od MacBooka Air M1. Pytanie brzmi czy różnice są dla Ciebie na tyle znaczące, aby dopłacać za nie kwotę 1500 złotych. Na nie każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie.Źródło: mat. własny