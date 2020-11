Apple ma nowego prezesa ds. różnorodności rasowej i płciowej

Nietypowe stanowisko.





Barbara Whye zadba o różnorodność pracowników w Apple

"Z wykształcenia inżynier i uznany na całym świecie lider w kwestiach reprezentacji w branży technologicznej, spędziła 25 lat w firmie Intel, pomagając jej dokonać znaczącej i trwałej pozytywnej zmiany"

"Barbara wniesie do Apple swój ogromny talenty i pokłady doświadczenia, zwiększając wysiłki naszej firmy w zakresie zatrudniania, rozwijania i zatrzymywania światowej klasy talentów na wszystkich poziomach, odzwierciedlających różnorodne społeczności, którym służymy."

Apple ogłosiło dziś, że zatrudni Barbarę Whye na stanowisku, o istnieniu którego mogliście nigdy nie słyszeć. Pracująca do tej pory na analogicznej pozycji w firmie Intel Amerykanka dołączy do Apple w 2021 roku jako wiceprezes działu D&I. Pod tą tajemniczą nazwą drzemie komórka ds. włączenia społecznego i różnorodności.- powiedziała Kristin Huguet, rzecznik Apple, w oświadczeniu wydanym przez firmę.Whye, która po raz pierwszy znalazła się na tegorocznej liście najpotężniejszych kobiet na liście Fortune, podczas swojej pracy w firmie Intel, do której dołączyła w 1995 roku, ustawiła poprzeczkę niezwykle wysoko. W przeciwieństwie do większości innych firm technologicznych producent chipów wyznaczył - i zrealizował - cel, jakim jest osiągnięcie różnorodności rasowej i płciowej wśród swoich 111 000 pracowników. Pod kierownictwem Whye'a firma osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem.Apple czyniło do tej pory konsekwentne postępy w dywersyfikacji siły roboczej. Według strony internetowej poświęconej różnorodności, 24% amerykańskiej bazy pracowników firmy w 2018 roku składało się z "niedostatecznie reprezentowanych mniejszości". Jednak w tym samym roku aż 53% nowych pracowników w USA pochodziło z niedoreprezentowanych grup. Dane na temat zatrudnienia powinny zostać zaktualizowane jeszcze w tym roku.Tim Cook przekazał 100 milionów dolarów na walkę o sprawiedliwość rasową, a podobne działania powinny stać się jeszcze częstsze za kadencji Barbary Whye.Źródło:, zdj. tyt. Bloomberg @YouTube