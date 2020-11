Nowy Mio MiVue 846 to dwa tryby parkingowe i inne ciekawe funkcje

Wideorejestrator samochodowy dla wymagających.





Jakość obrazu przede wszystkim

Technologie wspierające kierowcę

Mio MiVue 846 to najnowsza propozycja w ofercie marki słynącej z produkcji nawigacji oraz wideorejestratorów samochodowych. Nowość zalicza się do drugiej z tych kategorii, oferując możliwość rejestrowania przebiegu jazdy, działania pasywnego w aż dwóch trybach parkingowych oraz ostrzegania kierowcy przed fotoradarami.Urządzenie korzysta z wyświetlacza o przekątnej 2,7 cala. Za sprawą modułu Wi-Fi urządzeniem można sterować także z poziomu smartfonu. O wysoką jakość zapisywanego obrazu dbają tu matryca Sony Starvis CMOS oraz jasny obiektyw f/1.8 o kącie widzenia aż 150 stopni. Filmy mogą być zapisywane w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w 60 klatkach na sekundę lub w Full HD w 30 klatkach na sekundę, w trybie HDR. Czytelność nagrań nocnych ma gwarantować technologia Mio Night Vision Pro.Wideorejestrator Mio jest wyjątkowo zaawansowanym urządzeniem. Oprócz modułu GPS umożliwiającego ostrzeganie przed fotoradarami, odcinkowym pomiarem prędkości i pozwalającego podawać aktualną prędkość, kamerę wyposażono w system opuszczania pasa ruchu (LWDS) oraz system ostrzeżenia przed kolizją (FCWS). Sprzęt przypomina o włączeniu świateł i wyświetla alerty o zmęczeniu kierowcy.Mocną stroną Mio MiVue 846 są aż dwa tryby parkingowe. Pierwszy to tryb z pasywnym zasilaniem: tylko z czujnikiem wstrząsów i uderzeń (G-Sensor). Drugi tryb to tryb inteligentny, gdzie działają czujnik ruchu, wstrząsów oraz uderzeń. Do jego aktywacji niezbędny jest Mio SmartBox Hardwire Kit, nie będący częścią zestawu. Bateria 280 mAh wbudowana w urządzenie może chronić auto nawet do 48 godzin.Co istotne, z Mio MiVue 846 połączyć można opcjonalnie tylną kamerę MiVue A30 lub MiVue A50.Produkt dostępny jest w wybranych sklepach w cenie w cenie 749 złotych. Do końca grudnia w ramach akcji Cashback można otrzymać nawet do 250 złotych zwrotu za zakupiony sprzęt.Źródło: Mio