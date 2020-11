HAMMER Explorer PRO z eSIM i czujnikiem jakości powietrza trafia do sprzedaży

Mocny sprzęt.

Wytrzymałość i łączność

Dedykowane akcesoria

Na rynku zadebiutował właśnie kolejny smartfon marki HAMMER. 5,7-calowy wzmocniony smartfon HAMMER Explorer PRO z eSIM jest mocniejszą i bardziej efektywną wersją dostępnego już Explorera.Explorer PRO cechuje się przyzwoitą wydajnością, będącą wynikiem połączeniai 8-rdzeniowego procesorao taktowaniu 2 GHz. Dzięki temu możliwa jest płynna i wielowątkowa praca, korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie, a także granie w gry. Explorer PRO oferuje aż 128 GB pamięci na multimedia, filmy i zdjęcia.Ciekawym dodatkiem jest. Smartfon jest też wyposażony we(wraz z dedykowanymi aplikacjami HAMMER Tools), który może stanowić wsparcie podczas wszelkich prac, czy jako sygnał świetlny w terenie.Model poza ciekawymi ulepszeniami, wyróżnia się wysoką wytrzymałością na upadki i wilgoć. Ekran 5,7” FullHD+ IPS zabezpiecza szkło Gorilla Glass oraz dodatkowe bumpery, a jego odporność przed pyłem i wodą jest zgodna z certyfikatem IP69 (najwyższy stopień ochrony). Natomiast odporność przed zderzeniami i upadkami jest zgodna z normą IK07. Explorer PRO posiada też. Wszystkie porty modelu są wodoodporne, co w praktyce oznacza, że gumowe zaślepki nie są potrzebne.Nowy HAMMER oferuje pełen wachlarz możliwości w zakresie łączności. Jest wyposażony w LTE, NFC do płatności mobilnych oraz czujnik linii papilarnych dla łatwego i bezpiecznego odblokowywania. Oferuje też BT 4.2, Wi-Fi, a także wodoodporne gniazdo słuchawkowe i uniwersalne USB-C.Nie starczy Ci mocy Explorera płynącej z baterii 5000 mAh? Możesz liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci baterii zewnętrznej HAMMER z funkcją powerbank o pojemności 5000 mAh. Bateria jest dedykowana do modeli Explorer oraz Explorer PRO i instaluje się ją za pomocą magnesów i/lub śrub. Co to w praktyce oznacza? Dla szybkiego podłączenia zewnętrznej baterii producent zaprojektował piny magnesowe z tyłu urządzenia. A jeżeli zależy nam przed długą wyprawą na trwałym połączeniu - należy użyć mocowania na śruby.