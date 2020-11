Drogi iPhone 12 zielenieje... Sprawdź, czy Twój egzemplarz jest podatny

Nie wygląda to dobrze.





iPhone 12 jednak niedoskonały?

Czasami zielona barwa skupia się wokół krawędzi. / foto: Gizchina

Czy mój iPhone 12 może zzielenieć?





Innym razem bywa bardziej równomierna. / foto: Gizchina



Możesz sprawdzić to w bardzo prosty sposób. Wystarczy zmniejszyć jasność na najniższy poziom i udać się do ciemnego pomieszczenia. Po uruchomieniu ciemnej (ale nie czarnej) i mało kontrastowej aplikacji ekran smartfona powinien zacząć wariować. Jeśli tak się nie stało, to możemy raczej spać spokojnie.Apple iPhone 12 nie jest jednak jedynym smartfonem z taką przypadłością. Na podobny problem cierpiały m.in. Motorola Edge+, Samsung Galaxy S20 Ultra, OnePlus Nord i droższy OnePlus 8 Pro. Co ciekawe, iPhone 11 Pro również zmagał się z zieleniejącym ekranem.

Kupujesz iPhone'a, bo uważasz je za dopracowane i rzetelne smartfony? Cóż, muszę Cię rozczarować. iPhone 12 kosztujący ponad 4000 złotych również cierpi na pewne bolączki. Dotyczą one problemów z ekranem.iPhone 12 został wyposażony w panel Super Retina XDR OLED o przekątnej 6,1 cala. Możemy liczyć, jak to u Apple'a, na bardzo wysoką jakość obrazu.Niektóre egzemplarze cierpią jednak na problem z kolorami. Objawia się on zielonym zabarwieniem ekranu, które bywa intensywniejsze na krawędziach wyświetlacza. Czasami ma tendencję do migotania.Podobno zieleniejący ekran iPhone'a 12 ma związek z defektami ekranów. Warto wspomnieć, że są dostarczane przez LG i Samsunga. Apple podobno przygląda się sprawie.