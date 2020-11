Konsola Xbox Series X dostępna w zestawie wraz z Cyberpunk 2077

Odkryj Night City z konsolą Xbox Series X

Gdzie kupić Xbox Series X + Cyberpunk 2077?

Po kilku przesunięciach premiery, 10 grudnia „bramy” do Night City zostaną otwarte i gracze z całego świata ruszą do odkrywania futurystycznego świata Cyberpunk 2077. Microsoft ogłosił właśnie, że miłośnicy nowej gry polskiego studia będą mogli zakupić ją w zestawie z konsolą Xbox Series X Warto zauważyć, że nie jest to dedykowana wersja konsoli w edycji Cyberpunk 2077 mamy nadzieję, że taka w przyszłości powstanie. Kupujący otrzymają zatem Xbox Series X 1TB + grę Cyberpunk 2077 w formie fizycznej. Oczywiście standardowo do konsoli dołączony jest jeden kontroler.Oficjalny zestaw dostępny jest już teraz w przedsprzedaży na stronach EURO RTV AGD w cenie 2399 zł , zaś udostępniony dla graczy zostanie w dniu premiery gry Cyberpunk 2077 – 10 grudnia 2020 roku.Źródło: Xbox