Smartfony realme X50 5G oraz C11 w niższych cenach z okazji Black Week

Marka realme rozpoczyna świętowanie swojego pierwszego Black Week w Polsce.

Rozsądny smartfon za mniej niż 500 zł

realme X50 5G z ekranem 120 Hz

Festiwal zniżek Black Week potrwa do 30 listopada

Marka realme świętuje swój pierwszy polski Black Week. Od dziś w promocyjnej cenie dostępny jest realme C11, propozycja dedykowana osobom poszukującym budżetowego smartfonu z pojemną baterią. W sieci Play można kupić w korzystnej cenie realme X50 5G, smartfon ze średniej półki oferujący swoim użytkownikom transmisję danych z prędkością 5G.Wytrzymała bateria o pojemności 5000 mAh z funkcją power banku oraz duży i wyraźny ekran LCD IPS o przekątnej 6,5 cala. realme C11 to idealna propozycja dla osób, które poszukują niedrogiego, a przy tym uniwersalnego smartfonu. Od dzisiaj, aż do 26 listopada realme C11, w wersji z 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej, dostępny będzie. Cena obowiązuje do wyczerpania puli promocyjnej.realme X50 5G jest interesującym średniakiem z pełnym wsparciem dla sieci 5G. W dniach 19-25 listopada można nabyć go w Play w cenie 1099 zł – taniej o ponad 25% w stosunku do ceny detalicznej. Obniżka obowiązuje do wyczerpania promocyjnej puli urządzeń.Model X50 5G wyróżnia ekran z częstotliwością odświeżania 120Hz. Wyświetlacz o przekątnej 6,57-cala i rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) to gwarancja świetnej jakości obrazu oraz braku lagów w dynamicznych grach. Sercem realme X50 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 765G – wydajny i co istotne, obsługujący transmisję danych z prędkością 5G. Wspomaga go 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.W nadchodzącym tygodniu okazji do zaopatrzenia się w urządzenia realme w promocyjnych cenach będzie zdecydowanie więcej. W najbliższych dniach oferta z okazji Black Week zostanie poszerzona o wybrane modele. Można będzie również zaoszczędzić kupując stworzony z myślą o fotografii mobilnej smartfon realme X3 SuperZoom , wyposażony w pojemną baterię realme 5i oraz zegarek realme Watch.