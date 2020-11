Mam nadzieję, że MediaMarkt nikomu nie wyśle PlayStation 5 w tej cenie

Istne kuriozum.





MediaMarkt sprzedawało PS5 po zawyżonej cenie

Konsola PlayStation 5 od MediaMarkt na Allegro. Cena jest dziełem przypadku czy może... | Źródło: mat. własny

Zgodnie z przewidywaniami, rozpoczęcie regularnej sprzedaży konsol PlayStation 5 spowodowało przeciążenie serwerów sklepów, w których konsole były dostępne. Internauci znudzeni czekaniem na wczytanie się stron internetowych Media Expert i innych sklepów udali się na Allegro. Wśród nich byli redaktorzy Instalki.pl. Co ujrzeliśmy?Oficjalny sklep MediaMarkt na Allegro postanowił na premierę PS5 wystawić ofertę z konsoląz dodatkowym kontrolerem DualSense. Cena?. Za takie, mniejsze lub większe pieniądze swoje zamówione w przedsprzedaży konsole (z gwarancją dostawy 19 listopada) odsprzedawali wcześniej Polacy na OLX. Opis aukcji MediaMarkt sugerował, że jest to jakiegoś rodzaju "test". Czego dokładnie? Nie wiadomo.Gdy po raz pierwszy odwiedzaliśmy niniejszą ofertę, do kupienia dostępnych było 19 urządzeń. W momencie zakończenia sprzedaży, kilkanaście minut później pozostało wyłącznie 7 sztuk urządzeń.Opis oferty sugeruje pomyłkę, ale każdy kupujący wie przecież doskonale, co kupuje. | Źródło: mat. własnyMediaMarkt jest oficjalnym partnerem Sony i nie wydaje mi się, aby japoński producent był zadowolony z takich praktyk. Powiedzmy sobie szczerze: to nic innego jak zwykłe naciągactwo, o ile oferta nie pojawiła się w ramach jakiejś gigantycznej pomyłki. Jeśli sklep nie anuluje zamówień lub nie zwróci kupującym nadpłaconych pieniędzy, to... a z resztą, nie chce mi się wierzyć, aby tak mogło być.Zwróciłem się już do MediaMarkt z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.Źródło: mat. własny, Allegro