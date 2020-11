Dziś premiera PlayStation 5. Gdzie kupić konsolę?

Gdzie kupić PS5 w dniu premiery?

Od dnia premiery członkowie PlayStation Plus otrzymują także w ramach Kolekcji PlayStation Plus dostęp do 20 gier na PlayStation 4, które będą mogli pobrać na PlayStation 5 i grać w nie na konsoli nowej generacji. Do Kolekcji PlayStation Plus należą uznane przez krytyków gry, takie jak Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicle Edition, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered i Uncharted 4: Kres Złodzieja.

PlayStation 5 to nie tylko przełomowe gry, ale też centrum różnorodnej rozrywki. Od chwili premiery będą na konsoli dostępne jedne z najbardziej popularnych serwisów streamingowych, w tym Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch i YouTube. Rozrywka multimedialna będzie miała swoją własną przestrzeń na PlayStation 5, dzięki czemu będzie można łatwo i szybko przełączać się między grami oraz oglądaniem filmów.

Sprzedaż PlayStation 5 rusza właśnie dziś. Punktualnie o godzinie 10:00 będzie można zacząć składać zamówienia online w sklepach internetowych Media Markt, Neonet i Media Expert. Jeśli wierzyć zapewnieniom przedstawicieli sklepu, dostępne będą zarówno konsole w wersji z napędem, jak i te tańsze, pozbawione napędu. Chcesz załapać się na sprzęt w pierwszej kolejności? Musisz się spieszyć. Chętnych na pewno będzie wielu.Media Markt sprzedaje konsolę Sony PlayStation 5 w zestawie z dodatkowym kontrolerem DualSense, grą FIFA 21 Edycja Mistrzowska oraz Steelbookiem. Konsola będzie dostępna do zamówienia tylko online i nie pojawi się na półkach sklepowych.Niestety, zamówienia PlayStation 5 nie będą realizowane od razu, a do 15 grudnia 2020 roku.Gdzie oprócz Media Markt będzie dało się zamówić PS5 w dniu premiery? Poszukiwania powinniście rozpocząć od autoryzowanych partnerów Sony - na przykład RTV Euro AGD, MediaExpert i Neonet.