Samsung Odyssey G5. Zakrzywione szybkie monitory 2K HDR dla graczy

Pod tym kątem dokładnie widać stopień zakrzywienia 1000R / foto. Samsung



Dzięki zastosowaniu technologii VA możemy spodziewać się głębokich czerni i dobrych kątów widzenia. Samsung Odyssey G5 jest też zgodny z obrazem HDR 10. Wybierając edycję o przekątnej 27 lub 32 cali, nie powinniśmy narzekać na małe zagęszczenie pikseli z powodu rozdzielczości WQHD 2K, która wynosi 2560 x 1440 punktów w proporcjach matrycy 16:9.



G55T może pochwalić się nawet dość modnym w obecnych czasach zakrzywieniem matrycy wynoszącym 1000R, choć dla niektórych potencjalnych użytkowników ta cecha może okazać się negatywną stroną sprzętu. Za to zdecydowanie pożądane jest odświeżanie na poziomie 144 Hz z bardzo niskim czasem reakcji 1 ms (zapewne liczonym jako grey-to-grey). Zastosowana matryca VA musi być w takim razie w pewnym stopniu przesterowana. Co więcej, płynność animacji może polepszyć wsparcie dla synchronizacji wyświetlania klatek obrazu AMD FreeSync Premium.

Więcej zagiętych monitorów, to wrażenia jak z symulatora

Niewielkie ramki po bokach będą szczególnym atutem w konfiguracji wielomonitorowej / foto. Samsung

Poniżej 1500 zł za gamingowe i szybkie 2K

Oczy będą się mniej męczyć z racji opcji redukcji niebieskiej składowej światła i technologii eliminacji migotania flicker free. Niestety poskąpiono na złączach wstawiając jedynie po jednym gnieździe HDMI i DisplayPort, a dodatkowo wyjście audio minijack. W Samsungu Odyssey G5 nie zobaczymy też wbudowanych głośników czy rozgałęziacza USB - port tego typu można dostrzec pomiędzy innymi, ale ma wyłącznie serwisowe zastosowanie.Samsung chwali się, że wyjątkowo cienkie ramki pozwolą na komfortowe zestawienie obok siebie dwóch lub trzech Odyssey G5 w konfiguracjach wielomonitorowych. W połączeniu z zakrzywieniem możemy spodziewać się efektu okalającego nas widoku, szczególnie przydanego w grach samochodowych i lotniczych. Takie ustawienie trzech Samsungów obok siebie da nieco podobne wrażenia do zestawu VR, ale bez uciekania się do konieczności używania gogli wirtualnej rzeczywistości.Monitory Samsung Odyssey G5 według informacji prasowej producenta miałyby trafić do sprzedaży w bliżej nieustalonym przyszłym terminie obecnego miesiąca, ale przeglądając zasoby sieci już teraz natrafiłem na pierwsze oferty. W tej chwili wyłącznie na mniejszy 27-calowy wariant, więc najpewniej zapowiedzi Samsunga dotyczyły tylko większej wersji. Najtańsza znaleziona przeze mnie oferta z 27 calami wynosi niecałe 1400 złotych, choć rozpiętość pieniędzy zależnie od sklepu jest bardzo duża.Źródło i foto: Samsung