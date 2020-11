Drukarka Xiaomi z Pikachu. Przenośny gadżet dla fanów Pokemonów i zdjęć

Obsługa drukarki jest bardzo prosta, ale specjalne arkusze kosztowne / foto. Xiaomi

Żółte maleństwo z racji swoich gabarytów przypominających powerbank (124 x 85 x 24,6 mm przy wadze 181 g) oczywiście nie jest przeznaczone do pełnych wydruków A4 czy nawet A5. Za to zdjęcia w formacie 2 x 3 cale jak najbardziej są w jej zasięgu. Kartki muszą być zgodne z technologią druku ZINK, który opiera się nie na nakładaniu tuszu lub tonera, a specjalnym papierze, w którym już podczas produkcji umieszczono barwnik. Pod wpływem odpowiedniej wyższej temperatury ujawnia się jego obecność na kartce.Niestety niesie to za sobą konieczność stosowania specjalnych materiałów eksploatacyjnych. Niekoniecznie Xiaomi, a dowolnych kartek typu ZINK w formacie 2 x 3 cale, czyli około 5 x 7,6 cm. Przykładowe ceny w Polsce z tańszych ofert to jakieś niecałe 50 zł za 20 arkuszy. Wtedy koszt zdjęcia wynosi nieco mniej niż 2,5 złotego. Jakość i cena lepiej wypadają w typowym punkcie fotograficznym, choć z drugiej strony mobilna drukarka w jakiejkolwiek technologii, także ZINK, niesie za sobą możliwość natychmiastowego wydrukowania zdjęć w terenie, a taka elastyczność może być warta wyższej ceny.