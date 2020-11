Odkurzacz antybakteryjny UV Hoffen już od czwartku w Biedronce

Interesująca propozycja w dobrej cenie.





Odkurzacz antybakteryjny z Biedronki: czy warto?

Kompaktowy rozmiar to jeden z zalet kompaktowego odkurzacza UV Hoffen. | Źródło: Hoffen

Odkurzacz antybakteryjny z Biedronki: cena

Wśród Polaków nie brakuje miłośników marki Hoffen, której elektronika co jakiś czas gości w sieci sklepów Biedronka. Produkty tego producenta cieszą się całkiem dobrymi opiniami konsumentów i na ogół przychylnymi recenzjami w prasie, więc nikogo nie powinno dziwić towarzyszące im spore zainteresowanie. Już od czwartku, 19 listopada, w Biedronce zagości nowy, interesujący sprzęt Hoffen. Jest nim odkurzacz antybakteryjny UV.Odkurzacz antybakteryjny UV Hoffen to urządzenie o mocy 300 W, które poradzi sobie nie tylko z nieczystościami z podłogi, ale także dywanów oraz wszelakich tapicerek. Wyposażono je w filtr EPA 11 i lampę UV-C, których zadaniem jest eliminowanie zanieczyszczeń z rozmaitych powierzchni, a także z powietrza.Filtra EPA 11 (Efficiency Particulate Air 11) ma efektywność szacowaną na poziomie 95% i wpływa na czystość powietrza opuszczającego urządzenie. Lampa UV-C ma wspomagać usuwanie bakterii, roztoczy, wirusów i grzybów. Odkurzacz marki Hoffen powinien zainteresować rodziców małych dzieci, właścicieli zwierząt i alergików.Odkurzacz antybakteryjny UV marki Hoffen. | Źródło: HoffenWarto zauważyć, że jest to sprzęt zasilany z gniazdka, a nie bezprzewodowy. Odkurzaczowi towarzyszy kabel zasilający o długości 4 metrów. Komfortowe sprzątanie ma ułatwiać wyprofilowana rączka i sam kompaktowy rozmiar produktu. Urządzenie jest bardzo lekkie i może się nim posługiwać każdy, niezależnie od wieku.Urządzenie przeszło pozytywną weryfikację jakości, funkcjonalności i łatwości obsługi niezależnej instytucji badawczej DEKRA, uzyskując certyfikat.Odkurzacz antybakteryjny UV Hoffen sprzedawany będzie w cenie 149 złotych. Produkt firmy mPTech Sp. z o.o. oferowany będzie od 19 listopada do 3 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów.Źródło: Hoffen