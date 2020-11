Specjalne edycje Call of Duty SSD i HDD WD_BLACK. Wyróżnij swój zestaw

Niezbyt szybki, ale pojemny dysk twardy WD_BLACK P10 np. do przechowywania swoich gier / foto. Western Digital

Czasem zdarzają się karty graficzne, ale płyty główne, zasilacze, RAM czy nośniki danych, to już zupełna awangarda. Mimo wszystko do tego ostatniego segmentu należą najnowsze propozycje ze stajni Western Digital. Ich seria dedykowanych graczom nośników HDD i SSD rozszerzyła się o specjalne edycje dla fanów Call of Duty Black Ops Cold War. Chodzi konkretnie o takie produkty o zdecydowanie przydługich nazwach, jak: WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive, WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P50 Game Drive SSD i WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition SN850 NVMe SSD 1TB. Kiedyś z racji podobnej współpracy można było kupić nawet router ASUSa z oznaczeniami poprzedniej części Call of Duty Black Ops.Dwa pierwsze dyski, to znane już od mniej więcej roku zewnętrzne napędy USB. P10 jest tradycyjnym HDD o pojemności 2 TB (edycje bez CoD dostępne są także jako 4 TB i 5 TB). Transfery to niezbyt imponujące maksymalne 140 MB/s. WD_BLACK P50 ma już się czym pochwalić. Co prawda pojemność znów jest ograniczona do jednego wariantu, w tym przypadku 1 TB, ale prędkości wypadają kosmicznie jak na USB. Dzięki USB 3.2 Gen 2x2, można uzyskać nawet 2000 MB/s. Niestety bardzo mało sprzętów ma złącza tego typu, zapewne większość czytelników dysponuje USB 3.2 Gen 1, a mający nowsze konstrukcje też USB 3.2 Gen 2. Wtedy realne transfery są ograniczone do około 1250 MB/s i 500 MB/s.