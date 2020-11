Skradziono ciężarówkę ze sprzętem Apple wartym 25 milionów złotych

Może okazać się bezużyteczny.





To była starannie zaplanowana akcja

Towar może nie zostać sprzedany

Jak bardzo można obłowić się na kradzieży ciężarówki przewożącej sprzęt Apple? Jak się okazuje, bardzo. Policja z brytyjskiego Northamptonshire poinformowała właśnie o zuchwałym napadzie, który skutkował przejęciem pojazdu transportującego elektronikę wyprodukowaną przez firmę z Cupertino. Do kradzieży doszło ok. godziny 20:00, 10 listopada, na jednym ze zjazdów z autostrady M1.Samochód z przestępcami zajechał drogę ciężarówce, która następnie się zatrzymała. Złodzieje celując z broni w stronę kierowcy i ochroniarza związali ich i wsiedli do pojazdu. Skradziona ciężarówka załadowana urządzeniami Apple pojechała do Eldon Close w Crick w Northamptonshire, gdzie towar został przeładowany do innej, podstawionej uprzednio ciężarówki. Przestępcy pozostawili w skradzionym pojeździe skrępowanego kierowcę i ochroniarza.Ciężarówka wykorzystana przez złodziei została później znaleziona tuż za granicą hrabstwa w Lutterworth w Leicestershire, gdzie uważa się, że przestępcy przenieśli łącznie 48 palet produktów Apple do trzeciego pojazdu.Sprawcy wciąż nie zostali odnalezieni.Zastanawiającym jest to, co przestępcy zrobią ze zdobytym łupem. Apple korzysta z systemu, dzięki któremu może zdalnie wyłączać skradzione produkty. Złodzieje mogą wprawdzie podjąć decyzję o jego sprzedaży niczego nie świadomym ofiarom, ale w ten sposób policja będzie mogła łatwiej wpaść na ich trop.Źródło: Policja Northamptonshire