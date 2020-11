ASRock dla fanów miniPC i AMD. Ryzen Embedded w niewielkich iBOX-V2000

Aż dwie karty LAN (w tym jedna 2,5 Gb/s) i port COM, to typowo przemysłowe dodatki / foto. ASRock

Jednym z pierwszych owoców tej linii są miniPC ASRock iBOX-V2000. Komputery są zbudowane na bazie AMD Ryzen Embedded V2718 i AMD Ryzen Embedded V2516 (zależnie od wersji V2000M lub V2000V). Pozostała specyfikacja, to między innymi dwa sloty RAM SODIMM DDR4 (do 64 GB), 4 x USB 3.2 Gen 2 (dwa jako USB-C), 4 x USB 2.0, 2 x M.2 (Key M i Key E), COM, SATA3, dwie przewodowe karty sieciowe (jedna standardowa 1 Gb/s i druga 2,5 Gb/s), HDMI 2.0a, DisplayPort (dwa dodatkowe przez USB-C), minijack audio, zabezpieczenie Kensington Lock i dedykowany wtyk zasilania. Przy okazji też dwie zaślepki na wyprowadzenie zewnętrznych anten pod WiFi i Bluetooth (można wpiąć moduł WiFi w jeden z portów M.2).Całość jest chłodzona pasywnie w obudowach o wymiarach 171,8 x 109,45 x 50,05 mm. Firma ASRock plasuje opisywane miniPC jako rozwiązania przemysłowe. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby używać ich jako zwykłych domowych lub biurowych miniPC. Na pewno pozytywną właściwością będzie bezgłośność obu propozycji ASRocka. Jednak skupmy się nieco bardziej na zastosowanych procesorach. W końcu to najnowsza linia oszczędnych układów ze stajni AMD.