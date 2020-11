Nadchodzi Black Friday na AliExpress - sprawdź przewodnik po atrakcjach

Świętuj czarny piątek z AliExpress.



Black Friday to istna eksplozja ofert i promocji. Często można wyrwać naprawdę wartościowe rzeczy za przysłowiowe grosze. Sklepy o tym wiedzą i próbują przyciągnąć kupujących na różne sposoby. By urozmaicić zakupowy szał związany z Black Friday, platforma AliExpress przygotowała garść atrakcji dla klientów. Dzisiaj przyjrzymy się co na nich czeka.



Zanim zaczniemy warto pamiętać, że start wyprzedaży zaplanowany jest na 23 listopada od godz. 9:00 i potrwa aż do 27 listopada do godziny 20:59 czasu polskiego.