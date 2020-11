Redmi Note 10 - co wiemy? Podsumowanie dotychczasowych przecieków

Wygląda na to, że będzie kilka wariantów.

Redmi Note to jedna z najpopularniejszych linii jeśli chodzi o smartfony, zwłaszcza w Polsce. Najnowsza seria Redmi 9 jest dość świeża - przypomnę, że Redmi Note 9 Pro pojawił się 30 kwietnia tego roku i dwa tygodnie później wylądował w Polsce, razem z Redmi 9. Mimo wszystko Xiaomi pracuje nad następną generacją, o czym świadczą coraz to kolejne plotki.Czas na podsumowanie tego, co wiemy o nadchodzących smartfonach.Wcześniejsze doniesienia mówiły o wyświetlaczu z otworem zlokalizowanym z lewej strony. Poza tym wysepka aparatu wyglądałaby podobnie do tej z Xiaomi Mi10T Lite, a za zasilanie odpowiadać miałoby ogniwo 4800 mAh.

Prawdopdoobny wygląd Redmi Note 10 / Foto: Gizchina

Z kolei najnowsze wieści twierdzą, że Redmi Note 10 będzie miał kwadratową wysepkę i wypośrodkowany otwór na kamerkę selfie oraz większą baterię 5900 mAh. Możliwe, że poprzedni przeciek dotyczy innej wersji Redmi Note 10 - wszak wiemy, że Xiaomi lubi szykować różne modele na różne rynki.Nowe informacje świadczą, że Redmi Note 10 otrzyma ekran 6,53 cala (obstawiam IPS-a) o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Smartfon będzie napędzany nieokreśloną, ośmiordzeniową jednostką o taktowaniu 2 GHz. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji 4, 6 albo 8 GB RAM-u w zależności od wersji.Redmi Note 10 ma ważyć 198 gramów. Jeśli chodzi o wymiary, to mają być następujące: 162,29 x 77,24 x 9,6 mm.Wygląda na to, że Xiaomi pracuje też nad wersją Redmi Note 10 Pro z procesorem Snapdragon 750G i aparatem 108 MP. To by było coś wyjątkowego - taka matryca nigdy przedtem nie pojawiła się w serii Redmi Note.Przecieki z czasem stają się coraz bardziej klarowne i, znając życie, przed premierą powinniśmy znać już pełną specyfikację nadchodzącej linii Redmi Note 10. Będziemy Was informować.