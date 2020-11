Rozwijany smartfon od OPPO. Zobaczcie koncepcyjny telefon przyszłości (wideo)

Firma podczas INNO DAY 2020 przedstawiło 3 nowe koncepty produktowe.

Koncept rozwijanego smartfonu – OPPO X 2021

OPPO AR Glass 2021

Rynek smartfonów nie lubi nudy, a poszczególni producenci co jakiś czas pokazują naprawdę interesujące rozwiązania, które nie zawsze finalnie trafiają na rynek. Jak będzie z rozwijanym smartfonem od OPPO? Tego nie wiemy, ale trzeba przyznać, że projekt robi ogromne wrażenie.Podczas gdy Samsung czy Huawei stawiają na składane konstrukcje, OPPO postanowiło iść w nieco innym kierunku. Firma podczas INNO DAY 2020 przedstawiło 3 nowe koncepty produktowe będące ucieleśnieniem wizji producenta na temat zintegrowanej przyszłości.OPPO informuje, że model X 2021 to najnowsze osiągnięcie działu badawczo-rozwojowego w zakresie elastycznego wyświetlacza i projektowania warstwowego, zapewniające użytkownikom bardziej naturalne, interaktywne wrażenia.Ten koncepcyjny smartfon zawiera trzy główne opatentowane technologie OPPO, w tym układ napędowy Roll Motor, płytkę 2 w 1 i samodzielnie opracowany laminat ekranowy o wysokiej wytrzymałości Warp Track. Składają się one na mogący się płynnie zmieniać wyświetlacz OLED, który mierzy od 6,7 cala do 7,4 cala. Pozwala to użytkownikom dostosować rozmiar wyświetlacza do ich rzeczywistych potrzeb.Na YouTube pojawiły się już pierwsze filmy chińskich użytkowników, którzy mieli okazję zobaczyć urządzenie na żywo, zobaczcie sami:Podczas wydarzenia producent zaprezentował też OPPO AR Glass 2021 - kompaktowe i i ultralekkie okulary o niemal 75% lżejsze od swojego poprzednika. W warstwie głównych rozwiązań OPPO AR Glass 2021 wykorzystane zostało rozwiązanie optyczne tzw. Birdbath, rozszerzające wrażenia immersywne.