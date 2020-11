To już oficjalne: Huawei sprzedaje markę Honor. Znamy powód

Plotki się potwierdziły.





Huawei sprzedaje markę Honor





fot. Honor

Na rynku od 2013 roku





Stało się.. Nowym właścicielem firmy zostanie przedsiębiorstwo Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Całe konsorcjum posiada w sobie 30 agentów i dealerów, którzy będą odpowiedzialni za rozwój marki Honor. Umowa o zakup submarki Huawei została podpisana przez 40 firm zaangażowanych w jej zakup. Dlaczego więc Chińczycy zdecydowali się na sprzedaż?W oficjalnym oświadczeniu można przeczytać, że cała sprawa związana jestoraz samych sankcji nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Huawei twierdzi, iż ciągłe niedostępność technologii oraz poszczególnych komponentów zmusiła firmę do sprzedaży wszystkich aktywów biznesowych marki Honor. Po zakończeniu sprzedaży, Huawei nie będzie posiadało żadnych udziałów w firmie Honor i nie będzie zaangażowane w żadne działania decyzyjne związane z dalszym rozwojem marki.Tego typu posunięcie miało zostać podjęteDomyślnie miała ona sprzedawać niedrogie smartfony, które pozwoliłyby Huawei konkurować z innymi, chińskimi producentami tworzącymi przystępne cenowo sprzęty. Honor w późniejszym okresie zaczął działać także w takich obszarach, jak między innymi urządzenia ubieralne, inteligentne produkty domowe czy też oczyszczacze powietrza.Według Huawei, Honor obecnie jest odpowiedzialny za sprzedażNie jest jeszcze jasne, w którym kierunku będzie zmierzała chińska marka pod nowym właścicielem, ale można się spodziewać, że firma nie przestanie tworzyć sprzętów przeznaczonych na rynek konsumencki.Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko dokładnie obserwować całą sytuację.Źródło: Huawei / fot. instalki.pl