MediaMarkt wyjaśnia, co z dostępnością PlayStation 5 w dniu premiery

Jest także mowa o zamówieniach z przedsprzedaży.

PlayStation 5 w MediaMarkt - dostępność

"Konsole nie będą dostępne w sklepach fizycznych, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej w celu uzyskania dalszych aktualizacji"

PlayStation 5 z MediaMarkt - kiedy wysyłka?

"Nie mamy informacji o tym, aby miało ich zabraknąć. Jednak o szczegóły zamówienia można pytać właśnie na infolinii."

PS 5 z x-kom - kiedy wysyłka?

MediaMarkt opublikowało oficjalne oświadczenie w sprawie dostępności konsol PS5 w dniu premiery. Mamy doskonałe wieści, bowiem zakupu będą mogli dokonać wszyscy chętni, pod drobnym zastrzeżeniem. Profil MediaMarkt Polska na Facebooku odpowiedział także na pytanie dotyczące PlayStation 5 zamówionych w przedsprzedaży.MediaMarkt uspokaja, iż konsole PS 5 będą dostępne do zamówienia w dniu premiery - zarówno w wersji tańszej, jak i droższej. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, iż zamówień dokonywać będzie można wyłącznie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego. Ofertę znajdziecie w tym miejscu - głosi treść zawiadomienia.Jeden z internautów zadał pytanie o konsole PS 5 zakupione na premierę w przedsprzedaży. Przedstawiciele firmy MediaMarkt Polska poinformowali, że wszystkie zamówione konsole w preorderze będą do odbioru w dniu premiery.- czytamy.Na PlayStation 5 czeka wielu Polaków. Nie każdy zamówił sprzęt w przedsprzedaży. | Źródło: mat. własneMediaMarkt jest oficjalnym partnerem firmy Sony, więc potwierdzają się po raz kolejny doniesienia o tym, że konsole nie zostaną wysłane nabywcom na dzień premiery wyłącznie przez sklepy nie współpracujące bezpośrednio z japońskim producentem.14 listopada publikowaliśmy wpis na temat dostępności konsol PlayStation 5 zamówionych na premierę w x-kom. Niestety, nie mieliśmy dobrych wiadomości . Oficjalne stanowisko w tej sprawie przekazywał Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy znanej firmy. Konsole mogą trafić do nabywców nawet dopiero w 2021 roku.Źródło: Media Markt