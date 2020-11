Amazon i InPost zaczną współpracę. InPost i IKEA właśnie ją zaczęły

Wyborna wiadomość dla Polaków.

Zakupy z Amazon już wkrótce zamówimy wprost do Paczkomatów. Puls Biznesu poinformował o rozpoczęciu współpracy pomiędzy Amazonem a firmą InPost, która zaowocować może sporym problemami platformy sprzedażowej Allegro. Podobna sprawa kooperacji jest już przesądzona, o czym świadczy już chociażby opcja zamówienia towaru z Amazon.de do polskich Paczkomatów, choć żadna ze stron umowy wciąż nie potwierdziła niniejszych doniesień. Oficjalnie ogłoszono natomiast współpracę na linii InPost - IKEA.Od zeszłego roku do Paczkomatów Polacy mogą zamawiać towary, a wygląda na to, że już wkrótce będzie dało się je także zamówić z niemieckiego oddziału Amazonu. Na komunikat błyskawicznie zareagowali inwestorzy. O ile na warszawskiej giełdzie tydzień zaczął się od zwyżek, to akcje Allegro.eu straciły dziś na swej cenie. Przed otwarciem kurs wynosił 76,05 złotych, a w chwili pisania artykułu wynosi on 73,25 zł (spadek o 3,47%).Oficjalnie potwierdzono dziś natomiast współpracę sieci sklepów IKEA z InPostem. Na jej mocy konsumenci do Paczkomatów będą mogli zamówić paczki o maksymalnych wymiarach 56/37/38 centymetrów i wadze do 24 kilogramów. System sprzedażowy IKEA na stronie IKEA.pl sam oceni, czy dane zamówienie mogą być dostarczone do Paczkomatu InPost.Na tę chwilę w jednym z ponad 9000 Paczkomatów będzie można odebrać ok. 4000 artykułów dostępnych w sklepie internetowym szwedzkiej firmy. Koszt dostawy jest stały i wynosi 12 złotych. Czas realizacji zamówienia wyniesie 1-2 dni robocze.Źródło: Puls Biznesu , InPost