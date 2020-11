Wielkie problemy z małym iPhone 12 mini

Apple ma powody do zmartwienia.

Żadne inne smartfony nie skupiają na sobie uwagi całego świata tak mocno jak iPhone'y. Nie inaczej jest z serią iPhone 12, która w ostatnim czasie jest na ustach branży technologicznej za sprawą wad występujących w poszczególnych urządzeniach. Te najbardziej irytujące związane są chyba z najmniejszym modelem, iPhone 12 mini.Ekrany w iPhone 12 uchodzą za jedną z większą ich zalet. Chwalone za jakość obrazu, jasność i szczegółowość mają jednak problemy z czułością na dotyk. Właśnie takie usterki raportują osoby korzystające z iPhone 12 mini. Co najgorsze, ich liczba stale rośnie. Problem pojawia się w momencie odblokowywania ekranu, głównie za pomocą kciuka. Gest przesunięcia palcem od dołu do góry ekranu nie zawsze jest poprawnie odczytywany, a zmiana palca pomaga tylko w niektórych przypadkach.

Apple sprawy na razie nie komentuje

iPhone 12 mini. | Źródło: AppleWedług pierwszych spekulacji taki stan rzeczy może wynikać z kiepskiego uziemienia wyświetlacza lub samego przewodnictwa. Trudno na tym etapie określić, czy bug ma źródło w oprogramowaniu, czy należy go wiązać ze sprzętem. Smaczku sprawie dodaje fakt, że mankament nie objawia się, gdy iPhone 12 mini podpięty jest do ładowarki lub trzymany jest bez etui w dłoni, obejmującej stalową ramkę urządzenia.O kłopotach z wyświetlaczem nie donoszą posiadacze żadnego z droższych modeli iPhone 12.Przedstawiciele firmy z Cupertino nie odnieśli się jeszcze do doniesień. Obecnie nie wiadomo czy wszystkie iPhone 12 mini dysponują wadliwymi ekranami, czy jest to cecha niewielkiej partii produktów. Pytanie brzmi, czy awarie tego rodzaju da się wyeliminować przez prostą aktualizację oprogramowania, czy konieczna będzie akcja serwisowa.Źródło: Macrumors