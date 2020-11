Poznaliśmy możliwą specyfikację Samsunga Galaxy S21

Co przygotowuje koreańska firma?





Samsung Galaxy S21 – możliwa specyfikacja





fot. render @OnLeaks

Premiera Samsunga Galaxy S21 zbliża się wielkimi krokami – jeśli plotki się potwierdzą, to urządzenia koreańskiej firmy zostanie oficjalnie zaprezentowane już w styczniu 2021 roku. Około dwóch miesięcy wcześniej niż zazwyczaj. Do sieci przedostały się nowe informacje dotyczące. Dzięki temu wiemy już mniej więcej, czego dokładnie możemy się spodziewać.Wszystkie trzy smartfony z serii Galaxy S21 mają posiadać– ostatni z wymienionych układów będzie dostępny w smartfonach Samsunga na terenie Europy. Modele takie, jak Galaxy S21 i S21 Plus mają obsługiwać 5G, a także zostaną wyposażone w. Samsung Galaxy S21 Ultra będzie posiadał podobną specyfikację, jednak w tym przypadku Koreańczycy mają postawić na nieco bardziej zaawansowany moduł Wi-Fi 6E.Jeśli chodzi o baterię, smartfony z serii Galaxy S21 będą się od siebie sporo różnić. Galaxy S21 ma mieć baterię o pojemności, S21 Plus, a S21 Ultra aż. Każde z urządzeń będzie działało w oparciu o nakładkę Samsunga One UI 3.1 wykorzystującą Androida 11.Nowe przecieki twierdzą także, że seria smartfonów Samsung Galaxy S21 będzie korzystała z aparatu fotograficznego z sensorami o. Model Ultra ma posiadać aż cztery aparaty fotograficzne – nie wiadomo jednak, za co będzie odpowiadał czwarty z nich. Smartfony mają mieć możliwośćTo, czego obecnieza poszczególne modele z serii Galaxy S21. Można się jednak spodziewać, że w 2021 roku Samsung delikatnie podbije swoje ceny, aby nadążyć w tym temacie za konkurencją.Na więcej szczegółów musimy więc cierpliwie poczekać.Źródło: AndroidAuthority / fot. render @OnLeaks