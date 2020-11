MiniPC na bogato. XDO Pantera Pico PC - więcej USB, LED i stacja dokująca

Jak na malutkie miniPC, XDO Pantera Pico PC ma naprawdę dużo portów / foto. XDO



Za to zdecydowanie każdemu spodoba się kwestia portów. Konkurenci mają tylko dwa USB A 3.0 (czy innymi słowy USB 3.1 Gen 1 lub w najnowszej nomenklaturze USB 3.2 Gen 1), a w XDO Pantera Pico PC znajdziemy aż 4 gniazda USB A. Co prawda jedno z nich nie jest USB 3.0, a tylko USB 2.0, ale to nie problem. Po podłączeniu myszki i klawiatury w dwa osobne porty USB zostają jeszcze kolejne dwa gniazda i to bez konieczności stosowania rozgałęziacza USB. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko dołożenia portu LAN. Jest także kwestia podświetlenia LED i opcjonalnej stacji dokującej, ale o tym nieco później.



Procesor, RAM, łączność bezprzewodowa… W zasadzie to samo co w konkurentach. Jednak XDO Pantera Pico PC ma bardzo dużą wstawioną pamięć eMMC (512 GB) i slot M.2 2242 na rozbudowę o szybki nośnik SSD. Część użytkowników wolałaby sam SSD, który oczywiście będzie lepiej pracował niż eMMC, ale po kupnie Pantery można przecież dołożyć dysk M.2 i na nim zainstalować system, a eMMC będzie pełnić rolę dodatkowej przestrzeni na dane. Zawsze to 512 GB więcej, jeśli komuś zależy na sporej pojemności.

Celeron J4125, ale z kilkoma niecodziennymi dodatkami

Kilka wersji kolorystycznych obudowy do wyboru / foto. XDO

XDO Pantera Pico PC jak na razie najlepszy w klasie 6 cm kostek

Opcjonalna stacja dokująca, której opracowanie jest uzależnione od wyników zbiórki / foto. XDO

Co z pozostałą specyfikacją? Dość standardowo - czterordzeniowy Intel Celeron J4125 (2,0 GHz, do 2,7 GHz w trybie podwyższonej wydajności) z grafiką Intel UHD Graphics 600, 8 GB RAM LPDDR4, 512 GB eMMC 5.1, dwuzakresowe WiFi ac 411 Mb/s, Bluetooth 4.2, slot microSD, gniazdo M.2 2242 na opcjonalne SSD, 3 x USB A 3.0, 1 x USB A 2.0, HDMI (4K 60 Hz), gniazdo słuchawkowe minijack, USB-C jako zasilania i aktywne chłodzenie, a to wszystko przy wymiarach 60 x 60 x 50 mm. Fabrycznie komputer będzie dostarczany z Windowsem 10, ale jest też zgodny z innymi systemami jak chociażby Ubuntu czy pozostałe dystrybucje Linuxa x86_64.Ciekawymi dodatkami są krawędziowe podświetlenie LED na górnej pokrywie i opcjonalna stacja dokująca XDO Xentaur portable entertainment dock. Minikomputer XDO Pantera Pico PC będzie dostępny w kilku wersjach kolorystycznych (ciemny szary, niebieski, czerwony). Niedoprecyzowano, czy LED również będzie kwestią wyboru przy zakupie, czy może konfigurowalny jako RGB. Jest też niewiele informacji na temat stacji dokującej. Miałaby także mieć pasek LED, wbudowaną baterię, głośniki oraz inne elementy - prawdopodobnie jeszcze więcej portów, choć ciekawie byłoby się zaskoczyć i zobaczyć w niej chociażby miniprojektor. Opracowanie modułu jest zależne od ewentualnego przebicia progu zbiórki w serwisie croudfundingowym.Podobnie jak cała konkurencja, XDO Pantera Pico PC także powinien nadawać się do zwyczajnej codziennej pracy i rozrywki. Zapewni podstawową wydajność do przeglądania treści w Internecie, pracy z dokumentami, oglądania filmów w 4K i innych multimediów, słuchania muzyki, grania w starsze mniej wymagające gry (czy nawet nowsze w stremingu chmurowym GeForce Now lub z innego domowego komputera przez Steam), prostej obróbki zdjęć czy innych mniej wymagających zadań. Wbrew pozorom dla większości typowych użytkowników (no może poza graczami chcącymi natywnie uruchamiać nowe zaawansowane produkcje bezpośrednio na PC) moc XDO Pantera Pico PC powinna być wystarczająca.Na razie jeszcze nie można zamawiać Pantery, wciąż oczekujemy na start kampanii na Indiegogo. Notebookcheck sugeruje, że ma ruszyć 8 grudnia, a specjalna największa obniżka 40 proc. na pierwsze 100-200 sztuk, będzie owocowała ceną 129 dolarów (około 490 złotych w prostym przeliczeniu). Aby nie przegapić tego momentu, możecie zapisać siędo newslettera na wstępnej stronie projektu XDO Pantera Pico PC w serwisie Indiegogo. Zapewne będzie kilka wariantów pamięci RAM i eMMC oraz wspominana opcjonalna stacja.Jeśli interesują was podobnego typu miniPC w formie przypominającym kostkę o rozmiarze boku około 6 cm, to warto. Pantera zapowiada się jak na razie na najciekawszy projekt o największych możliwościach. Różnice pomiędzy nim a np. dotychczasowym lideremnie są ogromne, ale mimo wszystko produkt proponowany przez XDO wysuwa się na prowadzenie.Źródło i foto: XDO / notebookcheck