Popularny telewizor Sony dla graczy z poważną usterką. Uwaga na aktualizację

Kupa kłopotów.





Sony potwierdza problemy z telewizorami Bravia X900H

XBR-55X90CH

XBR-65X90CH

XBR-75X90CH

XBR-85X90CH

XBR-55X900H

XBR-65X900H

XBR-75X900H

XBR-85X900H

Sony Bravia X900H to jeden z najpopularniejszych tegorocznych modeli telewizorów japońskiego producenta. Zaprezentowane w kwietniu urządzenia zebrały pozytywne recenzje w prasie i patrząc po komentarzach w sieci sprawiały wiele satysfakcji użytkownikom. Trudno się dziwić ich popularności, bowiem parametry pracy sugerują, iż są wręcz stworzone do współpracy z konsolami nowej generacji. Niestety, od jakiegoś czasu Internet zalewają przede wszystkim słowa krytyki, a dzieje się tak za sprawą jednej z aktualizacji oprogramowania.Przedstawiciele firmy Sony przyznali, że najnowsza, udostępniona w październiku aktualizacjajest wadliwa. Konsumenci z całego świata donoszą, że po zainstalowaniu poprawek telewizory samoistnie się restartują, mają problemy z poprawnym odtwarzaniem dźwięku i wykazują tendencję do innych niepokojących zachowań.Oprogramowanie Sony v6.0384 może zepsuć telewizory:Poszkodowani są też posiadacze konsol PlayStation 5 , którzy po podłączeniu sprzętu pod telewizory Sony często w losowych momentach tracą wizję i fonię. W kontekście konsol nowej generacji sporym mankamentem jest mocno rozmyty obraz przesyłany w jakości 4K i w 120 Hz. Zwrócili nań uwagę m.in. redaktorzy serwisu Glitched Online w swojej recenzji konsoli Xbox Series X. Tytuły wspierające zabawę w 120 klatkach - Dirt 5, Forza Horizon 4 i Gears 5 wyglądały źle.