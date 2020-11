Nadchodzą kolejne nowości od Apple. Co o nich wiemy?

Tablet i słuchawki.





Apple przygotowuje iPada Mini 6 i słuchawki AirPods 3





fot. Dose Media - Unsplash

Apple w 2020 roku stało się naprawdę agresywne w kontekście premier - nie tylko sprzętu, ale również nowego oprogramowania. Wygląda na to, że amerykańska firma nie zamierza zwalniać tempa. Do sieci przedostały się informacje od popularnego analityka Ming Chi-Kuo, którego dane w przeszłości wielokrotnie się sprawdzały. Okazuje się, że w pierwszym kwartale 2021 roku możemy zobaczyćMożna spodziewać się, iż Apple zaprezentujeoraz kolejną generację słuchawek bezprzewodowychdo końca marca 2021 roku. Nowa generacja słuchawek AirPods będzie dzieliła swój design z poprzednim akcesorium z dopiskiem “Pro” w nazwie. Możemy więc spodziewać się relatywnie niewielkich zmian, które dotkną aktywną redukcję szumów (w kontekście jej ulepszenia) oraz jakość dźwięku, a także czas pracy na baterii samych słuchawek.Nowy tablet Apple z serii Mini będzie z kolei wykorzystywał do działania zupełnie nowy wyświetlacz, którego nie było nigdy wcześniej w sprzętach firmy z Cupertino. Konkretniej chodzi tutaj o, która będzie odpowiedzialna za ulepszenie wyświetlanego obrazu na ekranie. Tym samym iPad Mini pożegna się ze starym dobrym ekranem LCD implementowanym przez Apple przez wiele ostatnich lat. Co ciekawe, iPad Mini miałby zostać wyposażony także wNie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów i informacji dotyczących samej specyfikacji zarówno nowego tabletu, jak i słuchawek.Niestety Ming Chi-Kuo, które trzeba będzie zapłacić za nowe sprzęty Apple. Nie wiadomo więc, jak firma będzie je pozycjonować.Źródło: MyFixGuide / fot. Phinehas Adams - Unsplash