Kupiłeś PlayStation 5 w x-kom? No to masz problem

Złe wieści.

PlayStation 5 z x-kom - kiedy wysyłka?

"Informację o tym, że nie dostaniemy na premierę konsol bezpośrednio od producenta, otrzymaliśmy dzień po wystartowaniu przedsprzedaży. A przecież oferowaliśmy najlepszą cenę na rynku, więc tych zamówień mieliśmy naprawdę dużo. Próbowaliśmy działać. Mamy kontakty z dostawcami na całym świecie, więc chcieliśmy zdobyć PS5 z innych źródeł. To nam się nie udało. Zawiedliśmy. Spodziewamy się, że pierwsze konsole będziemy mieć dopiero za kilka tygodni. Wiem, to długo. Możemy w tym momencie jedynie przeprosić i zaproponować rekompensatę. Każda osoba, która zamówiła u nas PlayStation 5, niezależnie od tego, czy chce z nami poczekać na dostawę, czy zrezygnuje z zamówienia, dostanie od nas bon. 100 złotych na dowolne zakupy w x-komie można wykorzystać do końca tego roku."





Mamy bardzo złe wiadomości dla osób, które zamówiły konsole PlayStation 5 w przedsprzedaży w jednym z największych i najpopularniejszych sklepów z elektroniką w Polsce, x-kom. Okazuje się bowiem, że opłacony przez nich sprzęt nie tylko nie trafi do nich 19 listopada (w dniu sklepowej premiery PS5), ale na pewno nie zostanie wysłany w obrębie tego miesiąca.Redaktorom serwisu GRYOnline.pl udało się ustalić w niezależnych rozmowach z przedstawicielami sklepu, że PlayStation 5 nie trafi do sklepów x-kom w 2020 roku. Oznacza to, że pierwsze urządzenia będą wysyłane do nabywców dopiero w 2021 roku i nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek zmieniło się w tym zakresie.Oficjalne stanowisko w tej sprawie przekazał już Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy firmy x-kom: