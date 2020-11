Zalety laptopa i tabletu w jednym. Konwertowalny ASUS ZenBook Flip S z OLED 4K

Konwertowalność zapewnia znacznie więcej ustawień niż tradycyjne założenie laptopa / foto. ASUS

Odwracany o 360 stopni 13-calowy ekran na zawiasie ASUS ErgoLift (który przy okazji podnosi obudowę dając więcej przestrzeni na chłodzenie - do pozycji wychylenia o 135 stopni), charakteryzuje się wyśmienitą rozdzielczością 4K UHD, kontrastem 1000000:1, jasnością 500 nitów i wstępnie skalibrowaną matrycą OLED NanoEdge z walidacją Pantone. Dzięki temu może odwzorować aż 100 proc. barw przestrzeni DCI-P3, a także materiały HDR (zgodność ze standardem VESA DisplayHDR 500 True Black). Zamiast palcami można go dotykać też aktywnym rysikiem ASUS Pen rozróżniającym 4096 poziomów nacisku.Bardzo dobrą wydajność jak na segment tak smukłych ultrabooków zapewniają niskonapięciowe procesory Intel Core 11 gen. Intel Tiger Lake (w tym Intel Core i7-1165G7) z wbudowaną grafiką Intel Iris Xe, do 16 GB RAM DDR4 czy szybkie nośniki SSD PCIe 3.0 x4. Mimo dużego potencjału w swojej klasie do cięższych obliczeń, ASUS ZenBook Flip S może pracować do 15 godzin, a szybkie ładowanie umożliwia napełnienie ogniwa od zero do 60 proc. jedynie w 49 minut. Nie trzeba ograniczać się do dedykowanego zasilacza. Komputer otrzymuje energię przez USB-C i jest zgodny z typowymi uniwersalnymi ładowarkami tego typu, ale też standardem USB Power Delivery.