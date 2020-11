Black Friday na AliExpress - 10 kobiecych gadżetów na prezent

Akcesoria i gadżety.

AEBLACK3 - $3 zniżki przy zakupach za $30

- $3 zniżki przy zakupach za $30 ALIPROMO8 - $8 zniżki przy zakupach za $80

1. Urządzenie do oczyszczania skóry InFace

2. Urządzenie do peelingu ANLAN

3. Smartzegarek Melanda KW10

4. Smartwatch Melanda

5. Odkurzacz Dreame XR Premium

6. Mikser BioloMix

7. Parownica KONKA

8. Nawilżacz powietrza SinoTrack

9. Masażer mięśni BOOSTER

10. Zestaw przyborów do gotowania KEMORELA

Sprawdź też:

Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a specjalną ofertę przygotowano również na AliExpress. Platforma zakupowa cieszy się w Polsce coraz większą popularnością dlatego postanowiliśmy przygotować zestawienie produktów dla kobiet, które warto kupić przy okazji nadchodzącego święta wyprzedaży.W ofercie znajdziemy przydatne gadżety do pielęgnacji skóry, sprzątania, gotowania i innych czynności.Podane ceny będą obowiązywać w dniach. Produkty można już teraz włożyć do koszyka, aby sporo zaoszczędzić w dniach wyprzedaży. Część oferty w tym artykule ma jako opcję dostawę z magazynów w Europie, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na przesyłkę (3-7 dni).Sklep AliExpress przygotował także kody rabatowe, które będą aktywne od poniedziałkuod godz. 9:00. Znajdziecie je poniżej:Pamiętajcie, że poniższe ceny nie są ostateczne i mogą być jeszcze niższe z użyciem kuponów Select oraz kodów zniżkowych.InFace wykorzystuje cztery technologie upiększania skóry. Mowa to o(czyli peeling) do usunięcia brudu z porów, trybiedo głębokiego oczyszczenia jonami dodatnimi, trybiedo wprowadzania produktów odżywczych jak olejki czy maseczki oraz stymulujący masażu mikroprądemurządzenie do oczyszczania skóry InFace za $21.99 (ok. 84 zł)Narzędzie do peelingu firmy ANLAN wykorzystuje technologię ultradźwięków by zapewnić dokładne czyszczenie skóry. Ponadto, dzięki funkcji ion+ Export delikatnie złuszcza skórę. Ion+ Import zapewnia skuteczniejsze wchłanianie produktów do pielęgnacji twarzy. Ostatnią funkcją jest masaż mikroprądem EMS, który pobudza produkcję kolagenu i wygładza skórę.Urządzenie do peelingu ANLAN za $20.44 (ok. 78 zł)Gustowny damski zegarek firmy Melanda. Kopertę wykonano ze stali nierdzewnej, a sam smartwatch spełnia normę wodoodporności IPX68. Urządzenie obsługujew tym bieganie, jazdę rowerem, piłkę nożną i wiele innych. Zegarek Melanda jest w stanie monitorować nasze tętno, sen ismartzegarek Melanda KW10 za $26.35 (ok. 99 zł)Zegarek damski wyposażony w baterię 180 mAh, która zapewnia do 5-7 dni ciągłego działania. Urządzenie można sparować z telefonem, co pokaże nam kto dzwoni na wyświetlaczu, wyświetli SMSy i powiadomienia Push. Zegarek monitoruje poziom tlenu we krwi, sen oraz śledzi cykle menstruacyjne.smartwatch Melanda za $25.74 (ok. 97 zł)Odkurzacz wyposażono w system MES (Motor Electric SmartCool). Jest to inteligentny układ współpracy, składający się z silnika źródła prądu, źródła energii elektrycznej i układu chłodzenia. Dreame XR Premium oferujeBateria 2500 mAh przekłada się naw trybie standardowym lub wysprzątanie pokóju o wymiarach 400 m². 5-stopniowy filtr HEPA jest w stanie wyłapać do 99,99% roztoczy.odkurzacz Dreame XR Premium za $191.49 (ok. 727 zł)Wielofunkcyjny mikser BioliMix z misą o pojemności 4 litrów. W zestawie znajdziemy trzy końcówki: do mieszania, do zagniatania i do ubijania. Mikser posiada 6 ustawień prędkości, co pozwala wybrać odpowiednią prędkość do wyrabiania ciasta lub ubijania jajka.mikser BioloMix za $64.90 (ok. 244 zł)Przenośna parownica do ubrań wyposażona w pojemnik na wodę o pojemności 170 ml. Urządzenie gotowe jest do pracy już w 15 sekund po włączeniu. KONKA generuje parę o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do prasowania, czyszczenia jak i sterylizacji ubrań.parownica KONKA za $20.33 (ok. 77 zł)Nawilżacz powietrza z ciekawym designem. Urządzenie pomieścii zasilane jest za pomocą USB. Jedno naciśnięcie przycisku na tyle nawilżacza spowoduje ciągłe rozpylanie wody. W tym trybie, SinoTrack może działać do 4 godzin. Gdy wciśniemy przycisk drugi raz, to gadżet zwolni prędkość rozpylania wody, co wydłuża czas pracy. Natomiast gdy przytrzymamy przycisk, to urządzenie włączy kolorowe podświetlenie.nawilżacz powietrza SinoTrack za $6.75 (ok. 25 zł)Idealny gadżet do zrelaksowania mięśni po wzmożonym wysiłku. Masażer można zabrać ze sobą na trening, gdyż charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami (14.2 cm długości) i wagą (tylko 500g). Bateria 2500 mAh pozwala urządzeniu pracować przezna jednym ładowaniu. Oferuje 4 tryby pracy: pierwszy rozbudza mięśnie, drugi je rozluźnia, trzeci usuwa kwas mlekowy, a czwarty zapewnia głęboki masaż.masażer BOOSTER za $64.26 (ok. 242 zł)Zestaw przyborów do gotowania wykonanych z silikonu i drzewa akacjowego. Do wyboru różne zestawy. Możemy w nich znaleźć klips do żywności, trzepaczkę, pędzel olejny, łyżkę do spaghetti, skrobaczkę, chochlę, łyżkę cedzakową, szpachelkę i wiaderko.Zestaw przyborów do gotowania KEMORELA za $16.02 (ok. 60 zł)Więcej kodów i promocji znajdziecie na stronach Super Festiwal Black Friday oraz Black Friday Dostawa w ciągu 3-7 dni . W ciągu tygodnia będziemy mieli dla Was więcej okazji Black Friday na AliExpress, więc obserwujcie naszą stronę uważnie ;)