Za słaby dźwięk w TV? Wszechstronny Soundbar Creative Stage V2 ma nawet subwoofer

Spory pilot, dzięki któremu możemy w pełni zarządzać soundbarem / foto. Creative Technology

Soundbar dedykowany jest do telewizorów, na których delektujemy się filmami i serialami czy gramy w gry konsolowe, ale dzięki pakietowi interfejsów sprawdzi się także chociażby ze smartfonami. Producent zaopatrzył Creative Stage V2 w TV ARC HDMI, optyczne S/PDIF (Toslink), Bluetooth 5.0, audio jack AUX, a nawet gniazdo USB C, które coraz częściej można spotkać także w roli cyfrowego wyjścia dźwięku - szczególnie w smartfonach pozbawionych minijacka audio.Zamiast każdorazowo podchodzić do listwy dźwiękowej, można skorzystać z pilota do pełni kontroli, czyli m.in. zmiany źródła, regulowania tonów niskich i wysokich, włączania sprzętu, zmiany głośności i aktywacji funkcji takich jak Surround czy Clear Dialog. Ostatnia ze wspominanych technologii "odpowiada za szczegółowość dźwięku bez konieczności zwiększania głośności. Dialog jest wyodrębniany i wzmacniany bez uszczerbku dla efektów otoczenia."