Nie kupuj soundbarów. Telewizory Philips PUS9435 i PUS9235 mają znakomity dźwięk

System Abilight i soundbar robią wrażenie / foto. TP Vision Europe B.V.

Jak można przeczytać w komunikacie prasowym - "Nowe telewizory LED Philips PUS9435 oraz Philips PUS9235 to połączenie obrazu 4K Ultra HD ze znakomitym brzmieniem, którego jakość gwarantuje zintegrowany soundbar stworzony przez Bowers & Wilkins." Co ważne, wcale nie chodzi o ekstremalnie drogie modele z najwyżej półki, a bardziej przyjazną niższą-wysoką klasę. To wciąż bardzo dużo pieniędzy, powyżej budżetu wielu konsumentów, ale dobrze, że pewne elementy można znaleźć już nie tylko w najdroższeym pułapie bliższym 10 niż 5 tysiącom.Stojąca za telewizorami marki Philips firma TP Vision Europe B.V. w obu omawianych modelach zapewnia polepszenie parametrów obrazu za sprawą procesora Philips P5, ale też obsługę HDR10+, HLG czy Dolby Vision. "Funkcja Perfect Natural Motion dodatkowo poprawia płynność ruchu, a funkcja Micro Dimming Pro pozwala uzyskać bardziej nasyconą czerń oraz wyższy kontrast." Tradycyjnie jak to przystało na Philipsa, użytkownicy dostają też system podświetlenia z trzech stron Ambilight. Nad wszystkim będzie czuwał Android TV 9 i głosowy Asystent Google. Telewizor jest też zgodny z Amazon Alexa.