Sprzęt OPPO w świątecznych ofertach operatorów z ciekawymi gratisami

Czas pomyśleć o grudniowych zakupach.

OPPO w świątecznych ofertach telekomów

Jak co roku, poszukiwanie świątecznych prezentów może być sporym wyzwaniem. W okresie świątecznym wiele osób decyduje się na zakup smartfona, warto zatem przyjrzeć się ofercie telekomów. W ramach sezonowych ofert u czołowych krajowych operatorów – Orange, Playa, Plusa i T-Mobile – znaleźć można będzie urządzeniaWarto zauważyć, że sprzęt marki OPPO cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. Mo Zhang, Brand Manager OPPO w Polsce podkreśla, że firma zakończyła trzeci kwartał na 5 miejscu wśród największych marek smartfonowych, odpowiadając za. Są to udziały ilościowe według IDC Mobile Phone Tracker (listopad 2020).Interesująca propozycja znalazła się m.in. w gwiazdkowym repertuarze. Wybierając Plan Mobilny 55 lub pakiet Orange Love w zestawie ze smartfonemzapewniającym pojemną baterię 4230 mAh i eleganckie, matowe wykończenie obudowy, kupujący otrzyma model OPPO A12 w prezencie. Opłata za OPPO A31 wyniesie z kolei 1 zł na start, a następnie 33 zł miesięcznie w umowie na 24 miesiące. Do świątecznej oferty Orange dołączył ponadto nowy model OPPO A15, który niedawno miał swoją premierę na polskim rynku. Wyposażony w 6,52-calowy wyświetlacz i baterię 4230 mAh telefon można teraz mieć za 1 zł przy zawarciu umowy Orange Love z telewizją na 24 miesiące.w ramach oferty gwiazdkowej można zakupić w korzystnej cenie OPPO Watch 46 mm – także do planu taryfowego. Na przykład w taryfie T-Mobile M z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i internetem bez limitu danych ten smartwatch jest dostępy za 9 zł przy miesięcznym abonamencie 105 zł.Natomiast ww zestawie z lekkim smartfonem OPPO Reno4 Lite z najnowszej, debiutującej jesienią br. flagowej serii producenta, klienci mogą liczyć na dwa atrakcyjne gratisy, tj. słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco W11 oraz bezprzewodowy głośnik OPPO Bluetooth Speaker. Do wyboru mamy np. abonament Solo L z 70 GB Internetu w smartfonie i nielimitowanymi rozmowami, SMSami i MMSami na 24 miesiące, opłatą miesięczną 125 zł i 1 zł na start lub np. ofertę Homebox z dodatkową kartą SIM z internetem bez limitu danych. Co więcej, przenosząc numer z innej sieci aż 6 rat za telefon zapłaci za klienta sam Play.Świątecznych propozycji z OPPO w roli głównej nie zabrakło także w. Decydując się na model OPPO Reno4 Z 5G , obsługujący w pełni błyskawiczną sieć piątej generacji i wyposażony w niezwykle płynny wyświetlacz 120 Hz, kupujący w bonusie dostaną aż 200 zł zwrotu gotówki.Źródło: OPPO