Polacy zwęszyli biznes. Absurdalne ceny PlayStation 5

Jeszcze możesz kupić PS5 na premierę.





PlayStation 5 na OLX i Allegro. Ceny to szaleństwo

Tam gdzie są gorące premiery i atrakcyjne przeceny, tam znajdą się także i osoby pragnące zrobić interesem kosztem innych. Polacy zwęszyli okazję do zarobku na fali informacji o kiepskiej dostępności konsoli PlayStation 5 . Wiele osób, którym udało się zakupić urządzenie w sklepie będącym oficjalnym partnerem Sony - co stanowi gwarancję otrzymania go w dniu 19 listopada - zdecydowało się na wystawienie go na sprzedaż na znanych platformach sprzedażowych.Konsolę PlayStation 5 wyceniono nai za tyle też dało się ją kupić w przedsprzedaży. Nieco taniej sprzedawany jest wariant PlayStation 5 Digital Edition (pozbawiony napędu płyt), który od początku cieszył się mniejszym zainteresowaniem. Za tańszą z konsol należy zapłacić. Ceny konsol nowej generacji od Sony na Allegro i OLX rządzą się jednak swoimi prawami.Już teraz wiemy, że nie wszyscy zamawiający PS5 otrzymają swoje urządzenie w dniu premiery. Pewne przesyłki mogą być wyłącznie te osoby, które zamówiły sprzęt u jednego z partnerów firmy Sony. Urządzenia stanowią wyjątkowo gorący towar, w związku z czym niektórzy szczęśliwi nabywcy postanowili na nim sporo zarobić.