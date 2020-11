Tenda 4G09 - dwupasmowy router WiFi 4G+ LTE AC1200 już dostępny

Bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy.

Marka Tenda niedawno prowadziła na rynek router, który pozwala korzystać z łączności 4G+ LTE. Wystarczy, że podłączyszi udostępnisz połączenie internetoweza pośrednictwem bezpiecznej sieci bezprzewodowej lub dowolnego z dwóch portów Ethernet.Dzięki pokryciu sygnału, router 4G09 umożliwia dostęp do Internetu bez kabla i światłowodu. To idealne rozwiązanie w przypadku odległych obszarów, takich jak tereny wiejskie i podmiejskie, tymczasowy magazyn lub dom wakacyjny. Co ważne, Router 4G09 jest zasilany technologią 4G+ CAT6, dzięki temu zapewnia szybsze i lepsze połączenie z prędkością do 300 Mb/s, zapewniając najlepsze wrażenia z surfowania po sieci.Nie zabrakło też szybkiego Wi-Fi. Korzystając z technologii, która zapewnia prędkość bezprzewodową do 1200 Mb/s, podłączone urządzenia osiągają odpowiednią prędkość. To idealny wybór w przypadku przesyłania strumieniowego HD bez opóźnień, gier online i nie tylko. Dodatkowo router Tenda 4G09 został wyposażony w pełne porty gigabitowe, dzięki czemu obsługuje przepustowość do 1000 Mb/s.Źródło: Tenda