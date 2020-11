HAMMER Blade 3 - debiutuje nowy pancerny smartfon wspierający eSIM

Mocny sprzęt.

Smartfon HAMMER z dużym wytrzymałym wyświetlaczem

Wytrzymała konstrukcja HAMMER Blade 3

Pancerne smartfony wciąż mają swoich zwolenników, a polska marka HAMMER od lat oferuje urządzenia z tej kategorii produktowej. Dziś na rynku debiutuje HAMMER Blade 3: 6,2-calowy, wzmocniony smartfon (IP69, IK07) z aparatem głównym 48 Mpx oferujący dobrą wydajność (Octa-Core Helio P22, 4 + 64 GB) i bogate zaplecze komunikacyjne (w tym NFC). Jest to pierwszy smartfon firmy wspierający(oraz standardowe SIM) - nowoczesne rozwiązanie otwierające wiele możliwości np. swobodne przełączanie się między sieciami telekomunikacyjnymi (multisim).HAMMER Blade 3 jest utrzymany w stylistyce założeń marki dla linii Blade. W efekcie model jest dość smukły i elegancki, żeby nie powiedzieć, że surowy z wyglądu, ponieważ brak tu przełamujących czarny kolor obudowy wstawek charakterystycznych dla modeli z rodzin Energy czy Explorer. Smartfon oferuje za to największy ekranspośród wszystkich HAMMERÓW (HD+ IPS 1520x720 + Gorilla Glass), a także bogate zaplecze komunikacyjne (w tym NFC, BT 5.0) i wspomniany eSIM. Zadowoli to nawet najbardziej wymagających użytkowników, w tym osoby mobilne, lubiące nowinki i ceniące prostotę, swobodę i elastyczność w dobrym wydaniu.Według producenta, HAMMER Blade 3 jest stworzony dla tych, którzy każdy swój dzień przeżywają na maksa. I jak przystało na model tej marki wyróżnia się on obudową o podwyższonej wytrzymałości, którą cechuje wodoodporność i pyłoszczelność zgodna z certyfikatem o najwyższym stopniu -oraz odporność na upadki i zgniecenia zgodna z parametrem IK07. Model posiada równieżoraz wodoodporne złącza USB-C 3.0. Dobre osiągi gwarantuje mu ośmiordzeniowy procesorwspierany przez. Natomiast za długi czas działania Blade’a 3 na jednym ładowaniu odpowiada akumulator o pojemnościz funkcją Express Charging. Waga i wymiary urządzenia: 245 g, 163,6 x 78,2 x 12 mm.Źródło: mPTech