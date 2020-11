PlayStation 5: wady, o których warto wiedzieć przed zakupem

Przeczytaj, zanim kupisz.

PlayStation 5 - wady

Niewielka ilość miejsca na dane

Brak Dolby Vision i Dolby Atmos

Biblioteka gier na start

Obiecywane 120 klatek w garstce tytułów - na razie

Quick Resume w PS5? Zapomnij

Synchronizowanie zapisów gier w chmurze nie dla każdego

Konsola jest G-I-G-A-N-T-Y-C-Z-N-A

Sklepowa premiera PlayStation 5 w Polsce już 19 listopada. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, konsolę będzie się dało wtedy kupić. Gdzie kupić PS5 w dniu premiery? Najlepiej u jednego z partnerów Sony - jednym z nich jest na przykład firma MediaMarkt, która w swoim komunikacie zapewniła o możliwości zakupu urządzenia. Zanim zdecydujecie się na zakup wymarzonej konsoli, powinniście jednak poznać jej ewentualne wady - zalet jesteście zapewne świadomi. Jako że mamy PlayStation 5 w redakcji, pomożemy Wam w tej kwestii.Niestety, szybki jak błyskawica dysk SSD w konsoli Sony PlayStation 5 nie legitymuje się zbyt dużą pojemnością. O ile na papierze 825 GB wygląda całkiem przyzwoicie, to w realiach przekłada się to na zaledwie. Pomyślcie, że gry obecnej generacji, pokroju GTA V i The Last of Us Part II potrafią zajmować blisko 100 GB pamięci. Weźcie to pod uwagę w razie zakupu tańszego wariantu PlayStation 5, pozbawionego napędu płyt. Oczywiście, możecie korzystać z zewnętrznego dysku na dane, jednakże po pierwsze będzie on wolniejszy, a po drugie... to kolejny wydatek.Nie rozumiem zupełnie dlaczego nowoczesna konsola nie wspiera nowoczesnych formatów dźwięku. Wiele osób będzie chciało traktować PS5 jako domowe centrum multimedialnej rozrywki. Tymczasem, sprzęt nie wspiera popularnych standardów dźwięku, które znacznie poprawiłyby doznania płynące tak z grania, jak i oglądania filmów. Wielka szkoda.Jeżeli nastawiacie się, że tuż po debiucie PS 5 będziecie na niej ogrywać next genowe produkcje, mam złe wieści. Biblioteka gier na PlayStation 5 to przede wszystkim, które będą wyglądały lepiej i tak samo też działały. Na start otrzymacie darmowe Astro's Playroom, pozwalające poznać możliwości kontrolera. Wśród ciekawych gier "premierowych" znajdziecie Spider-Man: Miles Morales i Demon's Souls. Poza tym... cóż, nie ma tego wiele.W dniu premiery większość gier będzie wspierała rozdzielczość 4K w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Co z obiecaną płynnością 120 klatek na sekundę? Cóż, na początek takie luksusy czekają wyłącznie na grających w Call of Duty: Black Ops Cold War, Devil May Cry V: Special Edition, Dirt 5, Rainbow Six Siege i WRC 9, o ile mają telewizory z HDMI 2.1 i częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz w rozdzielczości 4K.Funkcja Quick Resume w konsolach Xbox Series X i Series S pomaga w mgnieniu oka powrócić do wcześniej rozpoczętej rozgrywki. W pamięci konsol Microsoftu może znajdować się kilka "zamrożonych" i czekających na błyskawiczne uruchomienie gier. Ba, identyczną funkcję znają chociażby użytkownicy konsolek Nintendo Switch. Dlaczego czegoś podobnego nie ma w PlayStation 5? Nie mam pojęcia - bardzo by się to przydało. Nie każda gra z PS4 i PS5 uruchamia się w mgnieniu oka...Nie masz zamiaru subskrybować PlayStation Plus? W takim wypadku nie zrobisz kopii zapasowej zapisu swoich gier w chmurze. Ba, nie będziesz mógł wykonać żadnego rodzaju kopii zapasowej, bowiem PlayStation 5 nie pozwala kopiować plików zapisu na zewnętrzne nośniki. Przypominam, że PlayStation 4 to umożliwiało...Na koniec nie wypada wspomnieć o drobnym mankamencie, który jest obiektem wielu żartów ze strony internautów. Rozmiar konsoli nie stanowi na pewno ogromnej wady, ale konstrukcja o tak znaczących wymiarach wymaga odpowiedniego rozplanowania przestrzeni w okolicy telewizora. Ja na przykład z umiejscowieniem PlayStation 5 pod swoim telewizorem miałbym spory problem. Zanim kupicie PS5, zastanówcie się, czy jesteście w stanie wygospodarować nań stosowną ilość miejsca.