Nawet do 2 TB w niedrogim SSD Transcenda. Pierwszy model QLC firmy

Tradycyjne dla Transcenda wzornictwo / foto. Transcend

Oczywiście można postawić tylko na bardzo wydajne konstrukcje, ale optymalnym rozwiązaniem jest nie tak pojemny systemowy SSD NVMe, nawet niekoniecznie ekstremalny jak na tę klasę, i dodatkowy większy, ale niedrogi SSD SATA na dane i gry (jak np.). Wczytywanie rozgrywki na SSD NVMe i SATA różni się w niewielkim stopniu, więc jeśli chcemy zaoszczędzić lub bardziej zależy nam na dużej pojemności niż szybkości, to dobre rozwiązanie.W tym segmencie królują modele oparte o TLC (w zasadzie 3D TLC), choć coraz bardziej obecne bywają QLC. Pamięć NAND QLC na tle TLC i coraz mniej popularnej MLC, charakteryzuje się możliwością zapisania większej ilości danych w jednej komórce. Teoretycznie przy gorszych parametrach (szybkość i wytrzymałość), ale niższej cenie produkcji. Dla typowego użytkownika realna trwałość nośników (według testów najczęściej sporo powyżej TBW), nawet w przypadku QLC, nie jest przeszkodą biorąc pod uwagę średnie sumy zapisów na tle lat w komputerach domowych. O dziwo także ich typowe osiągi są w porządku w porównaniu do innych SATA za sprawą szybkiego bufora. Choć należy przyznać, że przy dłuższych operacjach, kiedy bufor się już zapycha, transfery potrafią bardzo mocno spaść, co już jest odczuwalne.