Jak włączyć przeglądarkę w PlayStation 5? Oto sekretna metoda

Sprawdź ten prosty trik.





Dziś Piotr przekazywał Wam złe wiadomości dotyczące PlayStation 5. Przypominam, że w swoim porannym wpisie informował, że konsola PS5 pozbawiona jest zarówno przeglądarki internetowej, jak i wsparcia dla rozdzielczości 1440p. Istnieje wprawdzie cień szansy na to, że Sony z czasem dokona stosownych zmian w oprogramowaniu, jednakże póki co nie powinniście się specjalnie na to nastawiać. Jak mówi jednak znane porzekadło: "gdzie producent nie chce, tam użytkownicy znajdą sposób"...



PlayStation 5 ma ukrytą przeglądarkę internetową

Niektóre osoby mające już przyjemność korzystać z next-gena od Sony (w tym Mateusz z naszej redakcji), odkryły metodę na to, jak uruchomić na nim z pozoru niedostępną przeglądarkę internetową. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jej funkcjonalność jest mocno ograniczona i nie pozwala na przykład wpisać dowolnego adresu URL.



Dziś Piotr przekazywał Wam złe wiadomości dotyczące PlayStation 5. Przypominam, że w swoim porannym wpisie informował, że konsola PS5 pozbawiona jest zarówno przeglądarki internetowej, jak i wsparcia dla rozdzielczości 1440p. Istnieje wprawdzie cień szansy na to, że Sony z czasem dokona stosownych zmian w oprogramowaniu, jednakże póki co nie powinniście się specjalnie na to nastawiać. Jak mówi jednak znane porzekadło: "gdzie producent nie chce, tam użytkownicy znajdą sposób"...Niektóre osoby mające już przyjemność korzystać z next-gena od Sony (w tym Mateusz z naszej redakcji), odkryły metodę na to, jak uruchomić na nim z pozoru niedostępną przeglądarkę internetową. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jej funkcjonalność jest mocno ograniczona i nie pozwala na przykład wpisać dowolnego adresu URL.





Sposób jest szalenie prosty. Wystarczy udać się do ustawień systemowych i włączyć "Podręcznik użytkownika, zdrowie i bezpieczeństwo oraz pozostałe informacje".





Źródło: mat. własny Instalki.pl Źródło: mat. własny Instalki.plSposób jest szalenie prosty. Wystarczy udać się do ustawień systemowych i włączyć "Podręcznik użytkownika, zdrowie i bezpieczeństwo oraz pozostałe informacje".Źródło: mat. własny Instalki.pl



W przeciwieństwie do większości innych menu informacyjnych w systemie konsoli, interfejs zostanie załadowany w obrębie przeglądarki internetowej. Widnieje w niej aktywny adres URL w obrębie manuals.playstation.net.



W przeciwieństwie do większości innych menu informacyjnych w systemie konsoli, interfejs zostanie załadowany w obrębie przeglądarki internetowej. Widnieje w niej aktywny adres URL w obrębie manuals.playstation.net.

Źródło: mat. własny Instalki.pl



Co ciekawe, pod ten adres nie da się przejść z poziomu komputera. Jeśli wczytasz go z poziomu PlayStation 5, przejdziesz do sekcji związanej z tym, "jak poruszać się po tej instrukcji obsługi" za pomocą kontrolera DualSense.



Co ciekawe, pod ten adres nie da się przejść z poziomu komputera. Jeśli wczytasz go z poziomu PlayStation 5, przejdziesz do sekcji związanej z tym, "jak poruszać się po tej instrukcji obsługi" za pomocą kontrolera DualSense.

Źródło: mat. własny Instalki.pl





Źródło: mat. własny Instalki.pl



Czytaj więcej: Testujemy PlayStation 5! Unboxing i pierwsze wrażenia



Oknem na świat jest... Twitter

Aby uzyskać dostęp do większej liczby witryn, powinniście przewinąć interfejs na dół, aż do sekcji z ustawieniami kont i użytkowników. Tam wybierzcie opcję związaną z połączeniem konsoli z innymi usługami. Z tego poziomu odwiedzicie na przykład stronę główną Twittera, do której bez problemu się zalogujecie. To właśnie Twitter da Wam dostęp do zasobów sieci za sprawą linków umieszczanych w tweetach i opisach profilów. Przeglądarka PS5 najlepiej radzi sobie ze zdjęciami i tekstem - inne elementy multimediów przeważnie nie działają najlepiej.



Źródło: mat. własny Instalki.plAby uzyskać dostęp do większej liczby witryn, powinniście przewinąć interfejs na dół, aż do sekcji z ustawieniami kont i użytkowników. Tam wybierzcie opcję związaną z połączeniem konsoli z innymi usługami. Z tego poziomu odwiedzicie na przykład stronę główną Twittera, do której bez problemu się zalogujecie. To właśnie Twitter da Wam dostęp do zasobów sieci za sprawą linków umieszczanych w tweetach i opisach profilów. Przeglądarka PS5 najlepiej radzi sobie ze zdjęciami i tekstem - inne elementy multimediów przeważnie nie działają najlepiej.





Ukryta przeglądarka internetowa w PlayStation 5 pozwala uruchomić filmy na YouTube, Vimeo i Twitchu, jednakże nie chce pozwolić włączyć ich w trybie pełnoekranowym. Webowa wersja Spotify wczytuje się, lecz nie odtwarza muzyki. Jeśli dorwiecie już PlayStation 5 w swe ręce i postanowicie eksperymentować, dajcie znać jakie interesujące strony internetowe udało Wam się uruchomić.





Źródło: mat. własny Instalki.pl Źródło: mat. własny Instalki.plUkryta przeglądarka internetowa w PlayStation 5 pozwala uruchomić filmy na YouTube, Vimeo i Twitchu, jednakże nie chce pozwolić włączyć ich w trybie pełnoekranowym. Webowa wersja Spotify wczytuje się, lecz nie odtwarza muzyki. Jeśli dorwiecie już PlayStation 5 w swe ręce i postanowicie eksperymentować, dajcie znać jakie interesujące strony internetowe udało Wam się uruchomić.Źródło: mat. własny Instalki.pl