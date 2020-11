MSI prezentuje obudowy MPG SEKIRA 100. Graczu, podobają Ci się?

Są naprawdę ładne.





MSI zaprezentowało nowe, stylowe obudowy typu mid-tower z serii Sekira 100. Producent zachwala konstrukcje Sekira 100R i Sekira 100P jako oferujące dokładnie to, czego potrzebują gracze oraz wszyscy inni zwykli użytkownicy - dobre wykonanie, efektywny przepływ powietrza oraz aż cztery wentylatory dołączane w zestawie. Sporą zaletą obudów jest fakt, że mieszczą w sobie bez problemu chłodnice chłodzenia wodnego.Obie obudowy z serii MPG Sekira 100 to przede wszystkim solidna rama oraz boczny panel wykonany z hartowanego szkła. Konstrukcja została wykonana w taki sposób, by nie przenosić drgań na powierzchnię, na której stoi. Dzięki temu można ją z powodzeniem ustawić na biurku, nawet tuż obok ucha. Stonowany, choć przy tym efektowny design powinien spodobać się wielu osobom.Standardowo obie obudowy MSI wyposażyło w 4 wentylatory, jednak użytkownik może zamontować ich łącznie aż 6. Model Sekira 100R sprzedawany jest wraz z podświetlanymi wentylatorami ARGB. Firma przypomina, że w obu obudowach bez problemu mieści się nowe chłodzenie AIO o nazwie MSI MAG CoreLiquid, które skutecznie odprowadzi ciepło z komputera.W każdej obudowie z serii MPG Sekira 100 znalazły się łącznie trzy, montowane na magnesy filtry przeciwpyłowe, które zapobiegają przedostawaniu się pyłu i kurzu do wnętrza obudowy. Przedni panel w modelu MPG Sekira 100P wykonano z płaskiej tafli aluminium, a w MPG Sekira 100R z aluminium oraz przyciemnianego szkła.Jeśli korzystacie z płyt głównych MSI, sporą zaletą obudów z serii MPG100 będzie możliwość łatwego połączenia znajdującego się na płycie przedniego port USB Gen2 Type-C o przepustowości 10 Gbit/s ze złączem na przednim panelu obudowy.Obudowy sprzedawane są w sugerowanych cenach:Źródło: MSI